18 апреля 2023

18 апреля 2023 20:00

Пышные юбки-баллоны вернулись

Proenza Schouler весна-лето 2023

За последние годы мы привыкли к неожиданному возвращению давно забытых трендов на модную арену. Дизайнеры уже "воскресили" джинсовые макси, платья-карандаши, брюки с посадкой на бедрах и даже тонкие шарфы из нулевых. Теперь модная "машина времени" добралась еще до одного забытого тренда - юбок-баллонов. В 80-е эти пышные юбки носили все главные модницы от принцессы Дианы до Мадонны, затем они снова ненадолго показались в нулевых и исчезли с модной арены практически на двадцать лет. Рассказываем, как выглядят модные юбки-баллоны в 2023 и как носить их в этом сезоне.

Carolina Herrera весна-лето 2023

Jason Wu осень-зима 2022/23

На первый взгляд юбка-баллон может показаться слишком нарядной, чтобы носить ее каждый день. Carolina Herrera и Jason Wu, например, использовали ее в дизайне коктейльных платьев, однако ничуть не хуже "баллон" будет смотреться и в более простых образах. Отличный пример с подиума - юбки длиной до колена из весенне-летней коллекции Proenza Schouler их модели носили в паре с сетчатыми топами и массивными мюлями на танкетке. Получился эффектный, но вполне расслабленный образ, который смело можно будет носить летом каждый день.

Если на подиумах мы чаще встречали короткий вариант юбки-баллона, любовь модных инфлюенсеров всецело принадлежит моделям длины миди. Причем носят они их самыми неожиданными способами, сочетая с совершенно не подходящими (на первый взгляд) вещами. Оказывается пышный "баллон" из атласной ткани может здорово смотреться не только с романтичными блузами и соблазнительными топами, но и с объемными свитерами, футболками с принтами, бомберами, кожаными косухами и даже худи с капюшоном. Такой контраст между нарядным низом и простым верхом помогает создать на удивление гармоничный образ, подходящий для самых разных случаев.

thesymbol.ru


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