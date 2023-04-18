Как носить светлые жакеты весной: 10 идей стильных образов

Трудно представить что-то более универсальное в гардеробе, чем классический шерстяной или кожаный жакет. Даже самый базовый жакет может добавить элегантности в абсолютно любой образ. Он может стать идеальной основой для строгого, но стильного делового костюма, а также гармонично вписаться в более расслабленные дневные и даже вечерние выходы. Одно из главных преимуществ жакетов состоит в том, что их можно носить в любое время суток и года. Зимой жакеты можно комбинировать с джинсами или трикотажными платьями, а летом - шелковыми комбинациями или шортами.

Особое внимание рекомендуем обратить на жакеты светлых оттенков, в том числе светло-бежевые, кремовые и белоснежные модели. Осенью и зимой светлая одежда - не самый практичное решение, однако весной все иначе, и, к тому же, белый - один из самых модных цветов сезона весна-лето 2023.

Белый жакет можно носить когда угодно и с чем угодно, в том числе и с другими вещами белого цвета. Это весной белый монохром, к слову, - беспроигрышный способ собрать стильный и эффектный образ, который априори не может получиться скучным и безликим. При этом оттенки в луке могут отличаться друг от друга - белоснежный можно и нужно сочетать с вещами цвета ванильного пломбира и слоновой кости. Если вашей любви к белому все же не хватит на целый монохромный образ, используйте элегатный белый жакет в качестве цветового акцента и носите его, например, с топом-бра и джинсами или шелковыми брюками.

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