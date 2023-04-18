Как ухаживать за обувью, чтобы она служила дольше

Обувь из натуральных материалов никогда не отличалась демократичной ценой, зато всегда славилась своей долговечностью. Однако даже самые качественные туфли из кожи способны потерять свой товарный вид буквально за один сезон, если не соблюдать правил хранения обуви и ухода за ней. Что это за правила - рассказываем в нашем материале.

Подготовка к уходу

Всем известно, что использование крема - самый верный способ сохранить кожаную обувь в целости и сохранности. Тем не менее, чтобы средство действительно хорошо выполняло свою задачу, поверхность обуви необходимо подготовить к его нанесению. Сначала необходимо очистить обувь сухой салфеткой или специальной щеткой для кожи с густым ворсом. Даже если погода на улице была хорошая, а ходили вы максимально аккуратно, на поверхности ваших туфель непременно скопится грязь и пыль. После сухой чистки протрите поверхность обуви мягкой влажной тканью. Важно: она должна быть именно влажная, а не мокрая: излишки воды коже на пользу не пойдут. Затем обувь необходимо оставить сушиться на 40-60 минут, и только после этого переходить к дальнейшему уходу.

Как правильно использовать крем

С кремом для обуви тоже может возникать множество проблем: если использовать средство неправильно, можно значительно сократить срок службы обуви или даже безвозвратно испортить ее. Крем стоит наносить на чистую, тщательно просушенную поверхность кожи. Очень важно не переусердствовать с количеством крема: его избыток может оставлять пятна на поверхности, от которых будет очень нелегко избавиться. На один ботинок в среднем требуется не больше одной горошины средства. Ее стоит тщательно распределить по поверхности кожи круговыми движениями и обязательно оставить на 20-30 минут. Только после того, как средство впиталось, можно приступать к аккуратной полировке - для этого стоит использовать мягкую хлопковую ткань или капрон. От консистенции крема зависит срок его действия: густое средство можно наносить 2-3 раза в неделю (при условии ежедневной носки), более жидкое - каждый день. Проводить процедуру лучше с вечера, чтобы у обуви было 8-10 часов на "отдых".

Глубокая очистка

Помимо ежедневной процедуры, описанной в первом пункте, кожаной обуви переодически требуется более глубокое очищение. Для этого можно использовать мыльный раствор, хотя мы рекомендуем приобрести специальное средство в обувном магазине - его состав идеально подходит для кожаной обуви, так что риск что-то испортить практически равен нулю. Тем не менее, важно предельно точно следовать инструкции - на подобных средствах она как правило пошаговая.

Защита от грязи и влаги

Чтобы обувь прослужила как можно дольше, ее необходимо не только регулярно очищать, но и предпринимать некоторые превентивные меры. Сейчас ассортимент обувных магазинов располагает огромным выбором различных защитных средств от грязи, влаги и ультрафиолета (если вам повезло жить в солнечном регионе, а от любимые туфли от выцветания защитить все же хочется. Пара защитных спреев должна быть в арсенале у любого обладателя кожаной обуви. В конечном итоге, это все равно получится дешевле, чем покупать новую пару каждый сезон.

Не забывайте про подошву

Мы редко об этом задумываемся, но подошва при носке обуви страдает больше всего. Конечно, она изготовлена из более прочных материалов, нежели "верх", но это не отменяет того факта, что ей необходим специальный уход. Подошву кожаной обуви точно так же необходимо регулярно очищать и просушивать. Если подошва кожаная (что часто встречается у "выходных" туфель и босоножек, не забывайте регулярно менять набойки - так они прослужат гораздо дольше. Все в тех же обувных магазинах существуют специальные средства для ухода за подошвой обуви: они помогают сохранить ее эластичность и защищают от образования трещин.

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