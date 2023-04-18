18 апреля 2023

18 апреля 2023 14:14

Шик в чистом виде: как одеваются француженки в апреле

"Мужская" рубашка + джинсы + балетки

Балеткор не сдает своих позиций уже несколько сезонов подряд. Балетки - все еще самая популярная обувь весны (а заодно и предстоящего лета). За последние пару месяцев модницы испробовали десятки вариантов их стилизации, но парижские модницы из всего многообразия вариантов выбирают самый простой, понятный и расслабленный. Носите балетки (даже очень нарядные) на французский манер - с объемной "мужской" рубашкой и классическими прямыми джинсами. Это поможет уравновесить нарочитый романтизм такой обуви и органично вписать ее в повседневную жизнь.

Тренч + комбинация + босоножки

Жанна Дама

Платье-комбинация - классика французского стиля. Однако в апреле еще слишком прохладно, чтобы носить его само по себе. Поэтому предлагаем взять пример с парижанки Жанны Дама - и накинуть поверх платья классический тренч или макинтош. Если хочется добавить образу немного драмы, то можно заменить его на вариант из кожи. Если погода уже позволяет, то можно выгулять с этим образом свои любимые туфли или босоножки. В противном случае вас выручат классические лоферы или даже грубые ботинки на шнуровке.

Шелковое платье + кожаная куртка

Лея Сфез

Классика французского стиля - сочетание, казалось бы, несочетаемых элементов. Грубого и романтичного, мужского и женского, кожи и шелка. Именно это единение противоположностей делает образ, состоящий из потертой кожаной куртки и женственного шелкового платья, таким притягательным. Добавьте к нему обувь на каблуке и любимую сумку - и вы готовы к выходу.

Свитер + шарф + мини

С чем носить мини-юбку прохладной весной? Конечно же, с уютным трикотажным джемпером. Ну а если дополнить это комбо небрежно наброшенным на шею шарфом в тон, то получится образ настоящей парижанки, которая спешит по своим делам, оставаясь неотразимой.

Гоночная куртка + леггинсы

Камиль Шарьер

Гоночная эстетика - один из самых свежих трендов сезона. Яркие куртки автогонщиков уже носят все самые продвинутые модницы - и француженки, разумеется, в их числе. Фэшн-инфлюенсер Камиль Шарьер, например, сочетает такую верхнюю одежду с базовыми черными леггинсами и высокими сапогами. Почему бы и вам не попробовать?

thesymbol.ru


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