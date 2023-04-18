Клоги — любимая обувь француженок. И лучшая альтернатива лоферам

Квест по поиску одинаково удобной и стильной обуви, кажется, не имеет конца и края. Благо вариантов много - нужно лишь найти то, что по душе именно вам. Не устроили лоферы, балетки и кроссовки? Есть еще одна опция - клоги. "Потомки" кломпов - деревянных башмаков голландских фермеров - давно прописались в гардеробах стильных мира сего. Но не все до сих пор понимают, с чем их носить, чтобы выглядеть стильно. Вот 5 готовых образов, которые натолкнут вас на какие-нибудь мысли.

"Канадский смокинг"

Клоги отлично смотрятся с денимом - и чем его больше, тем лучше. Идеальным решением станет "канадский смокинг" - комбо из джинсов и рубашки из того же материала. Такое сочетание даже не требует какой-то особенной поддержки аксессуарами, но вы можете добавить к нему солнцезащитные очки и удобную вместительную сумку мягкой формы.

"Рабочий" комбинезон

Клоги произошли от традиционной обуви голландских фермеров - возможно, именно поэтому они так здорово "рифмуются" с любыми отсылками к рабочей одежде. Например, с комбинезонами. Носите его, как Александра Голованофф: засучив рукава, расстегнув несколько верхних пуговиц и поверх футболки с принтом.

С "мужской" рубашкой и юбкой макси

Еще один безотказно работающий прием - игра на контрасте. Попробуйте сочетать клоги с изящными минималистичными вещами. Например, юбкой макси и завязанной узлом рубашкой "мужского" кроя. Добавьте большую сумку - и готово.

С мини и пальто

Пик моды клогов пришелся на 70-е, поэтому они прекрасно "дружат" с вещами в стиле бохо. Например, вельветовыми пальто прямого кроя, платьями и юбками длины мини, цветастыми блузами с этническими узорами и крупными золотыми украшениями.

С шортами и пальто

Если же ваша душа не лежит к экспериментам, то предлагаем сосредоточиться на базовых оттенках и мягких фактурах - это всегда работает. Попробуйте надеть клоги с трикотажными шортами, простой белой майкой и объемным облегченным пальто. Добавят образу изюминки высокие трикотажные носки.

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