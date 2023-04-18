18 апреля 2023

18 апреля 2023 09:13

Клоги — любимая обувь француженок. И лучшая альтернатива лоферам

Квест по поиску одинаково удобной и стильной обуви, кажется, не имеет конца и края. Благо вариантов много - нужно лишь найти то, что по душе именно вам. Не устроили лоферы, балетки и кроссовки? Есть еще одна опция - клоги. "Потомки" кломпов - деревянных башмаков голландских фермеров - давно прописались в гардеробах стильных мира сего. Но не все до сих пор понимают, с чем их носить, чтобы выглядеть стильно. Вот 5 готовых образов, которые натолкнут вас на какие-нибудь мысли.

"Канадский смокинг"

Клоги отлично смотрятся с денимом - и чем его больше, тем лучше. Идеальным решением станет "канадский смокинг" - комбо из джинсов и рубашки из того же материала. Такое сочетание даже не требует какой-то особенной поддержки аксессуарами, но вы можете добавить к нему солнцезащитные очки и удобную вместительную сумку мягкой формы.

"Рабочий" комбинезон

Александра Голованофф

Клоги произошли от традиционной обуви голландских фермеров - возможно, именно поэтому они так здорово "рифмуются" с любыми отсылками к рабочей одежде. Например, с комбинезонами. Носите его, как Александра Голованофф: засучив рукава, расстегнув несколько верхних пуговиц и поверх футболки с принтом.

С "мужской" рубашкой и юбкой макси

Еще один безотказно работающий прием - игра на контрасте. Попробуйте сочетать клоги с изящными минималистичными вещами. Например, юбкой макси и завязанной узлом рубашкой "мужского" кроя. Добавьте большую сумку - и готово.

С мини и пальто

Пик моды клогов пришелся на 70-е, поэтому они прекрасно "дружат" с вещами в стиле бохо. Например, вельветовыми пальто прямого кроя, платьями и юбками длины мини, цветастыми блузами с этническими узорами и крупными золотыми украшениями.

С шортами и пальто

Если же ваша душа не лежит к экспериментам, то предлагаем сосредоточиться на базовых оттенках и мягких фактурах - это всегда работает. Попробуйте надеть клоги с трикотажными шортами, простой белой майкой и объемным облегченным пальто. Добавят образу изюминки высокие трикотажные носки.

thesymbol.ru


Просмотров: 119

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 828
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 276
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 682
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 200
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 668
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 555
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 741
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 224
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 212
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 437
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье