17 апреля 2023

17 апреля 2023 13:40

5 модных способов носить джинсовую рубашку весной 2023

Джинсовая рубашка - классика, неподвластная времени, которая стала особенно актуальна этой весной на волне популярности денима во всех его проявлениях. Носить джинсовую рубашку можно самыми разными способами, и мы решили выбрать самые стильные из них. Вот 5 образов с джинсовой рубашкой, которые легко повторить. 

C тренчем

Этой весной комбинируйте джинсовую рубашку с тренчем. Ее можно застегнуть на все пуговицы, а можно оставить расстегнутой, а вниз надеть майку-алкоголичку - еще один тренд сезона. Комбинировать такой верх можно с чем угодно: с джинсами (как в тон рубашке, так и контрастными), костюмными брюками свободного кроя и даже с трендовой юбкой макси. 

Тотал деним

Тотал-деним - один из самых главных трендов этого весенне-летнего сезона, так что джинсовую рубашку можно смело носить как часть "канадского смокинга". В идеале джинсы и рубашка должны быть одного оттенка, однако если такого комплекта в вашем гардеробе нет, можно сочетать несколько оттенков. Как правильно это делать, мы рассказывали здесь. 

Вместо пиджака

Рубашка из денима с легкостью может стать более расслабленной заменой пиджаку. Для этого просто носите ее поверх топов, маек и футболок. Они могут быть белыми, цветными или (что особенно актуально этой весной) с принтом. Дополните комбо парой брюк карго и любимыми кроссовками - идеальный образ для долгих весенних прогулок готов. 

С юбкой

Джинсовая рубашка с легкостью может вписаться и в более женственный образ. Комбинируйте ее с мини-юбками из денима или любого другого материала. Получится в меру элегантно, в меру расслабленно. Ну а если заменить короткую юбку на миди или макси, получится образ, достойный вечернего выхода. Главное - правильно дополнить его аксессуарами. 

C пиджаком

Носить рубашку из денима можно не только вместо пиджака, но и вместе с ним. Можно использовать ее вместо хлопковой "офисной" рубашки, а можно - составить многослойный верх, надев под рубашку топ или футболку. Низ выбирайте любой, в зависимости от того, насколько расслабленный аутфит вы хотите получить. 

thesymbol.ru


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