17 апреля 2023

17 апреля 2023 11:35

Бейсболки снова в тренде - 5 модных образов, которые легко повторить

Бейсболка, как и многие другие вещи (от брюк карго до кожаных бомберов) перекочевала в повседневный гардероб из профессионального. Когда-то кепку можно было увидеть только на игроках в бейсбол (отсюда и название), однако сейчас она заняла место в шкафу и сердце каждой модницы. Яркая бейсболка здорово дополнит любой образ, а также защитит глаза от ультрафиолета. Вот 5 способов носить ее в этом весенне-летнем сезоне. 

С брючным костюмом

Элементы спортивного и делового гардероба - не самая очевидная пара, однако если вы хотите создать повседневный расслабленный образ с брючным костюмом, бейсболка отлично в этом поможет. Также вам понадобится хлопковая футболка с принтом или трикотажный топ, пара любимых кроссовок и сумка, в которую поместится все необходимое. Идеальный образ для долгой прогулки или воскресного бранча с друзьями готов. 

С мини-юбкой и кроссовками

В прошлом году это комбо обязательно включало в себя теннисную юбку, однако этой весной дизайнеры решили отдать предпочтение мини из более элегантной ткани. Дополнить короткую юбку лучше простым закрытым верхом и кроссовками в ретро-стиле. Ну а бейсболка добавит образу немного спортивного шика. В качестве верхней одежды здорово подойдет бомбер или тренч - здесь выбирайте по настроению. 

С объемным свитшотом и джинсами

Совсем расслабленный образ идеально подойдет для тех дней, когда хочется чего-то максимально простого и расслабленного, но при этом стильного. Джинсы выбирайте прямого или свободного кроя и дополняйте кроссовками или кедами. Бейсболку лучше выбирать контрастную - она добавит яркий акцент в базовый лук. 

С хлопковыми брюками и тренчем

Еще одна комбинация, идеально балансирующая между красотой и комфортом. Мягкие хлопковые брюки на резинке дополните простой футболкой и классическим тренчем: он, в отличие от бомбера или джинсовки, сможет уравновесить расслабленный низ и сделать аутфит элегантнее. В качестве обуви подойдут кроссовки или балетки из мягкой кожи. 

С юбкой миди и майкой-алкоголичкой

Пышная юбка + базовая майка на бретелях - любимое комбо всех модниц. Такое "сочетание несочетаемого" выглядит очень гармонично и подходит для самых разных случаев. Ну а бейсболка поможет завершить образ и сделать его более стильным. Небольшой совет: если весь лук составлен из вещей базовых цветов, кепку выбирайте яркую.  

thesymbol.ru


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