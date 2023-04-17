Самый соблазнительный тренд весны

Классический жакет прямого кроя двубортный или однобортный хотя бы в одном экземпляре найдется, пожалуй, в гардеробе каждой модницы. Способов носить такой пиджак существует огромное множество: в составе костюма, с джинсами и трениками, с мини и макси, с блузами, рубашками, топами и майками. Однако этой весной мы предлагаем примерить куда более смелый и соблазнительный способ и носить привычный классический жакет на голое тело.

Благодаря строгому крою жакета, такой способ его стилизации не будет смотреться вызывающе и даже подойдет для того, чтобы носить каждый день. Конечно, подиумные варианты с полностью расстегнутыми пуговицами для жизни не подойдут - жакет попросту не будет держаться в нужном положении, однако существуют и более практичные способы носить жакет на голое тело. Самый "безопасный" из них - выбрать жакет с достаточным количеством пуговиц - так образовавшейся вырез получится не глубже, чем стандартное декольте на любом платье. Дополнить таким верхом можно классические брюки, джинсы прямого кроя или длинную юбку. А вот от мини лучше отказаться - слишком большое количество отрытого тела рискует сделать образ вызывающим. Еще один эффектный вариант - носить жакет заправленным. Этот прием уже полюбился дизайнерам и стилистам, и мы отлично их понимаем: выглядит такое комбо очень необычно. Старайтесь избегать других акцентов в образе - пиджак на голое тело должен стать его центром. Самые модные варианты стилизации с подиумов ищите в галерее ниже.

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