17 апреля 2023

17 апреля 2023 09:19

Самый соблазнительный тренд весны

Роузи Хантингтон-Уайтли

Классический жакет прямого кроя двубортный или однобортный хотя бы в одном экземпляре найдется, пожалуй, в гардеробе каждой модницы. Способов носить такой пиджак существует огромное множество: в составе костюма, с джинсами и трениками, с мини и макси, с блузами, рубашками, топами и майками. Однако этой весной мы предлагаем примерить куда более смелый и соблазнительный способ и носить привычный классический жакет на голое тело. 

Благодаря строгому крою жакета, такой способ его стилизации не будет смотреться вызывающе и даже подойдет для того, чтобы носить каждый день. Конечно, подиумные варианты с полностью расстегнутыми пуговицами для жизни не подойдут - жакет попросту не будет держаться в нужном положении, однако существуют и более практичные способы носить жакет на голое тело. Самый "безопасный" из них - выбрать жакет с достаточным количеством пуговиц - так образовавшейся вырез получится не глубже, чем стандартное декольте на любом платье. Дополнить таким верхом можно классические брюки, джинсы прямого кроя или длинную юбку. А вот от мини лучше отказаться - слишком большое количество отрытого тела рискует сделать образ вызывающим. Еще один эффектный вариант - носить жакет заправленным. Этот прием уже полюбился дизайнерам и стилистам, и мы отлично их понимаем: выглядит такое комбо очень необычно. Старайтесь избегать других акцентов в образе - пиджак на голое тело должен стать его центром. Самые модные варианты стилизации с подиумов ищите в галерее ниже. 

Michael Kors весна-лето 2023

Peter Do весна-лето 2023

Dries Van Noten весна-лето 2023

Ala a весна-лето 2023

Atlein весна-лето 2023

thesymbol.ru


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