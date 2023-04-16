16 апреля 2023

16 апреля 2023 15:43

Если рост меньше 165 см: 4 беспроигрышные модели джинсов, которые подойдут невысоким девушкам

Поиск идеальной пары джинсовможет быть весьма утомительным занятием, если не знать, какие силуэты подходят именно твоему росту. Некоторые бренды одежды стали производить целые отдельные серии брюк для невысоких девушек, но далеко не во всех магазинах, к сожалению, их можно найти.

Именно поэтому мы искренне советуем обратить внимание на несколько классических и простых моделей джинсов, которые влюбят в себя с первой примерки. И нести их к портному, чтобы укоротить, не придётся!

Самые универсальные

Прямая модель джинсов - настоящая модная палочка-выручалочка в жизни каждого человека. Они подходят ко всей одежде в гардеробе и ко всей обуви тоже: от изящных лодочек до спортивных кроссовок. К тому же, такие брюки отлично сочетаются с более яркими вещами. Действительно грамотная инвестиция в гардероб, осталось только не прогадать с размером джинсов!

 

Буткаты: "облегчённая" версия 

Трендовые bootcutуспели выгулять многие инфлюэнсеры. Возможно, как раз из-за этого некоторые стилисты утверждают, что они якобы предназначены только для высоких девушек. У нас есть хорошая новость для другой половины  модниц: эта модель брюк с небольшим "расширением" к низу не заземляют фигуру, подчёркивая ноги и бёдра. Надень их с лёгким джемпером и кедами - будешь выглядеть стильно и актуально для нынешнего сезона!

 
 

С легким клеш 

Обладательницам небольшого роста стилисты советуют избегать слишком широких фасоном джинсов. Например, оверсайз-брюки будут гармонично смотреться с туфлями на высоком каблуке. А вот для повседневной жизни к любимым кроссовкам или балеткам лучше подойдут джинсы, слегка расширяющиеся к низу. Кроме того, в паре с этой моделью низа не рекомендуем надевать мешковатые и длинные худи - есть вероятность перегрузить образ.

Высокая посадка

Низкая посадка - не лучший выбор для девушек с небольшим ростом, скорее всего, она сделает визуально тебя ещё ниже. Не этого ждёшь от одежды, согласись. Высокая - работает с точностью до наоборот, акцентируя на талии и бёдрах и подчёркивая красивые ноги. С таким кроем джинсов не страшно надеть как оверсайз-футболку, так и классическую приталенную рубашку. 

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