Balenciaga обругали в сети за продажу «грязных» кроссовок

Французский модный дом Balenciaga обругали в сети за продажу грязной обуви. На комментарии потенциальных покупателей, которые появились в соцсетях, обратили внимание в Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о кроссовках модели 3XL Trainers Worn-Out серого цвета, которые покрыты потертостями, пятнами и разводами, имитирующими грязь. Такой же дизайн модельеры нанесли и на подошву изделия. Отмечается, что стоимость упомянутой обуви составляет 875 фунтов стерлингов.

Пользователи сети раскритиковали дизайн кроссовок в многочисленных публикациях. "Богачи хотят быть похожи на бездомных и наркоманов", "Объясните мне эту моду", "Абсолютное отсутствие вкуса", "Ужас", "Это уже вышло из-под контроля", - высказывались юзеры.