Почему базовые футболки на тебя не садятся: вот в чем реальная проблема - ФОТО

Хваленая база порой разочаровывает больше всего: стилисты так советуют запастись универсальными майками, брюками и футболками, а те берут - и "не работают". Почему?

Если у тебя дома есть целый набор неудачно купленных футболок, которые ты надеваешь разве что под свитер или свитшот - этот мини-гайд точно для тебя. Потому что выбор действительно хорошей футболки - идеальной, как говорят стилисты - процесс и правда непростой. И в нем полно подводных камней.

Так что сегодня мы разберем, на какие 4 детали нужно обращать внимание при примерке - только если соблюсти их все, ты найдешь ту самую великую базовую футболку, с которой не захочется расставаться.

Вырез

Первое, что нужно проверить - это вырез. Если "полумесяц" будет располагаться прямо под горлом, то шея потеряет несколько сантиметров длины, а то и просто исчезнет. Поэтому круглый вырез стоит опустить ниже - чтобы чуть-чуть были видны плечи, а не только шея.

V-образный вырез подойдет девушкам, которые хотят уравновесить объемный бюст или бедра - такая форма немного вытягивает силуэт. А вот вырез лодочкой подойдет только модницам с небольшой грудью и достаточно подтянутой фигурой - эта форма может немного расширить силуэт, поэтому с ней стоит быть аккуратнее.

Длина

Еще один камень преткновения - длина. Нам не нужны экстрадлинные модели, которые кажутся ночной рубашкой, или, наоборот, футболки с "недолетом". Если первые еще можно как-то интересно стилизовать (например, их надевают с очень короткой юбкой, из-под которой выглядывает край футболки), то второй фасон просто делает фигуру квадратной.

Оптимальный вариант - футболка, которая перекрывает линию ремня и доходит примерно до середины бедер. Не длиннее.

Цвет

Кстати, очень немаловажная деталь - оттенок твоей футболки. Все цвета можно разделить на теплые и холодные, и палитра, в целом, может тебе подходить, а вот поддтон конкретной вещи - нет.

Поэтому нужно понаблюдать за тем, какая одежда тебе идет больше всего - она "теплая" или "холодная"? Даже если мы говорим о белом топе, вариаций будет не меньше пяти, и их нужно учитывать. Это только кажется сложным, но в реальности ты сразу увидишь, если, к примеру, голубоватый белый будет делать твое лицо нездоровым - это заметно.

Рукав

Последнее, но не менее важное - это длина рукава. Как обидно, когда все в футболке идеально, а руки в ней все равно выглядят массивными - даже если в жизни это совсем не так. Как все исправить?

Во-первых, приглядись к линии шва: рукав должен начинаться на 1,5-2 сантиметра ниже плеча. Во-вторых, сам рукав должен немного не доходить до линии сгиба руки: это самая оптимальная длина, которая скрывает объемную часть рук и делает топ достаточно воздушным, чтобы носить его с чем угодно. Именно так и должна работать идеальная футболка!

thevoicemag.ru