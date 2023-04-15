Кэти Холмс нашла идеальные брюки, которые должны быть в гардеробе каждой женщины

Вообще мы довольно скептически относимся к теме универсальной одежды - обычно в ней есть масса нюансов, которые важно знать и уитывать, иначе хваленые "универсалы" просто не сядут на твою фигуру. Но в этот раз титул мастхэва дан брюкам Кэти Холмс не просто так: они действительно пригодятся каждой.

Кэти - одна из немногих знаменитостей, кого мы даже больше любим не за ее "ковровые" образы, а за аутфиты на каждый день. Из-за них-то Холмс довольно часто попадает в глянцевые сводки и наши доски с образами-вдохновениями: все выглядит стильным и довольно удобным. А что еще можно требовать от повседневных look'ов?

Вот и недавно Кэти еще раз напомнила поклонникам, что в вопросе casual-гардероба она настоящая гуру. Выходя на улицу после The Today Show в Нью-Йорке, актриса попала в объективы папарацци в очень классном и уютном комбо: джемпер с удлиненным воротником, мюли на небольшом каблуке, кожаная сумка-хобо и отличные брюки на средней посадке. Они-то и украли наше внимание. \

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