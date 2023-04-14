Одежде из хлопка можно продлить жизнь - 5 простых правил ухода

Вы наверняка знаете, что для сохранения шерстяных или кашемировых вещей в привлекательном виде, им необходим особый уход. Это касается и стирки, и глажки и хранения. Но как часто вы задумываетесь об уходе за хлопковыми вещами? Футболки, лонгсливы, рубашки и спортивные свитшоты - это те вещи, которые приходится обновлять чаще других. И дело вовсе не в том, что хлопок недолговечен. Продлить жизнь ему совсем не сложно, если придерживаться определенных правил ухода. Вот 5 основных из них.

Следуйте рекомендациям на бирке

Да, все эти значки ужасно непонятные, но лучшей инструкции чем та, которую оставил для вас производитель, не найти. Очень часто мы просто собираем весь хлопок одного цвета вместе и отправляем в стирку на оптимальной (по нашему мнению) программе. Тем не менее, среди нескольких футболок, которым вполне подойдет стирка при 40 градусах, может оказаться одна сорочка, которую производитель советует стирать при 30°C. От одной стирки ничего страшного не произойдет, но если пренебрегать рекомендациями регулярно, вещь выйдет из строя гораздо быстрее.

Подбирайте вешалки по размеру

Кажется, размер - это последнее, о чем мы задумываемся при выборе вешалок. И очень зря. Их ширина бывает очень разной, и если вы не хотите, чтобы вещи деформировались, она должна четко совпадать с расстоянием между плечами у вещи. Особенно это касается футболок и рубашек. Хлопок - очень пластичная ткань, которая легко растягивается. Если вешалка будет слишком широкой, то вещь очень быстро потеряет форму.

Используйте специальные средства

Времена, когда у нас в шкафу стояли два пакета порошка (один для белого, другой - для цветного) внушительных размеров, давно прошли. Сейчас в ассортименте многих брендов можно найти универсальные средства, которые (согласно описанию на упаковке) подходят для любого белья. Тем не менее, порошки и гели для разных тканей и цветов существуют не просто так: в их формулах присутствуют специальные компоненты, которые могут защищать белые вещи от появляющейся со временем желтизны, а цветные - от потери яркости. Так что не стоит экономить на порошке: поверьте, обновлять весь набор хлопка в гардеробе по несколько раз в год явно будет затратнее.

Откажитесь от использования сушильной машины

Конечно, высушить вещи в сушильной машине проще, быстрее и удобнее, чем естественным путем. Вот только на их состоянии это отразится не самым лучшим образом. В сушилке одежда так или иначе деформируется. И если после одного раза вы этого не увидите, то через какое-то время растяжение ткани станет заметным даже невооруженным глазом. Старайтесь сушить вещи на традиционной сушилке, аккуратно развешивая. А если ткань очень тонкая, сушить такую вещь лучше в горизонтальном положении. Так она сохранит свою форму как можно дольше.

Всегда выворачивайте вещи (особенно цветные) перед стиркой

Даже при самой бережной стирке состояние вещи пускай незначительно, но ухудшается. Цветные ткани постепенно бледнеют, а принты (даже самые качественные) стираются. Полностью предотвратить эти процессы никак не выйдет, но можно замедлить их, если всегда стирать вещи, вывернутыми наизнанку. Эта нехитрая операция потребует от вас лишь пары дополнительных секунд времени, а вещи прослужат значительно дольше.

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