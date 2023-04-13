13 апреля 2023

13 апреля 2023 18:22

С чем носить тренч весной?

Искренне не представляем, как можно не иметь в шкафу тренч. Это же не вещь, а настоящий лучший друг! Подумай сама: не подводит, всегда выручит в момент модной катастрофы, не слишком тяжелый, чтобы прихватить с собой, а еще довольно яркий, чтобы поднять настроение - и как после этого не любить весенний плащ?

Поэтому если ты скажешь, что ходишь в своем тренче семь дней в неделю, мы не удивимся. А лучше сразу подскажем классные идеи для его стилизации, чтобы каждый твой аутфит был свежим и индивидуализированным. Выбирай look-фаворит - и повторяй скорее!

С джинсами и балетками

Самый простой, но не самый скучный способ носить тренч весной. Подбери балетки с острым мысом - он сейчас актуален. А джинсы выбираем не зауженные: скинни из трендов вышли, а вот расслабленные свободные модели как раз на пике популярности. 

С платьем в тон тренча

А теперь давай попробуем собрать монохромный образ. Для этого просто повторяем оттенок плаща в одежде и обуви, и вуаля - небанально и ярко! Только давай поэкспериментируем и не будем останавливаться на бежевом, это слишком легко. Пастельные натуральные цвета - неплохая идея, к тому же, это самая органичная палитра для весны. 

С комбинацией

Помнишь момент из фильма "Из 13 в 30", где героиня Дженнифер Гарнер выбегает на улицу в ночной рубашке и тренче? Этот трюк официально можно повторить, чем мы и займемся в ближайшее время.

С черным total-look'ом

Давай снова поиграем с контрастами: к тренчу насыщенного цвета выбираем черный total-look. Тогда можно сделать акцент на верхней одежде из необычного материала, например, глянцевой кожи - штрих уровня нью-йоркской фэшэниста. 

С макси-юбкой

О джинсовых макси мы говорили уже не один раз, но с удовольствием повторимся: длинные юбки из денима - это одна из самых крутых стилистических фишек в этом году. Модели с разрезами есть, кажется, у каждого модного блогера, и это неспроста: такие макси - крутая альтернатива джинсам. 

С мини и казаками

Не знаем, как тебе, а нам все еще не дает покоя знаменитый сет Miu Miu из укороченной рубашки и микроюбки в складку. Да, в обычной жизни в таком наряде далеко не уйдешь (буквально), но его можно трансформировать в более носибельное комбо - например, с футболкой, юбкой плиссе и казаками средней высоты. "Сплетница", ты ли это?

thevoicemag.ru


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