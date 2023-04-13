Самый модный цвет весны

Каждый сезон дизайнеры стабильно заняты крайне трудоемким процессом - поиском "нового черного". В разное время этот громкий титул доставался и белому, и серому, и всем оттенкам бежевого. Пока не перешел к коричневому. Тот в почетном статусе проявил себя крайне достойно: оказалось, что он ничуть не уступает классическому черному в универсальности и ровно так же легко вписывается в самые разные цветовые сочетания. А с глубокими, землистыми тонами смотрится даже благороднее. Правда, от вездесущего цвета темного шоколада мы успели слегка подустать. Поэтому ему на смену подоспел новый сезонный хит - оттенок маккиато.

Назван он в честь одноименного кофейного напитка - и это многое объясняет. Это все тот же классический коричневый, но будто слегка разбавленный белым. Этот красивый кофейный оттенок прошелся по всем ключевым подиумам сезона. У Bottega Veneta - в мягкой коже платьев и плащей. У Hermes - в обуви и аксессуарах. У Saint Laurent - в суровых "плечистых" тренчах в духе Грейс Джонс. У Valentino - в летящих платьях-кафтанах в духе 70-х. В общем, у каждого маккиато свой. И вы тоже вольны интерпретировать самый актуальный оттенок сезона на свое полное усмотрение.

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