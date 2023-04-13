Как носить открытую летнюю обувь в апреле? - ФОТО

Весна - самый коварный сезон в году. Вроде бы уже светит солнце - но температура никак не хочет подниматься до показателей, которые позволят забыть о верхней одежде и закрытой теплой обуви. После затяжной холодной зимы как никогда хочется выпорхнуть из объятий шуб, дубленок и сапог в летящие платья и изящные туфли. Но, увы, приходится еще ждать. Впрочем, есть и компромиссы. Один нехитрый, но действенный стилистический трюк поможет приблизить наступление сезона туфель, балеток и даже босоножек. Просто носите их с... носками.

Не спешите удивляться: это не наша причуда и жажда экспериментов ради экспериментов, а набирающий силу модный тренд. Его уже который сезон эксплуатируют главные модные инфлюенсеры мира - а значит, есть смысл попробовать и вам. С плотными трикотажными носками (или даже обычными белыми) будут отлично сочетаться мюли, босоножки, туфли, слингбэки, клоги, "кроксы", балетки и даже шлепанцы и сандалии. Такое сочетание добавит любому образу нужную долю эксцентричности и создаст эффект контраста между изящной обувью и простым носком. К тому же в этом есть нечто трогательное и инфантильное, ведь обувь поверх носочков часто носят дети. А кто из нас сейчас (да и всегда, что уж там) не хотел бы ощутить себя радостным и беззаботным ребенком?

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