4 способа носить лоферы: тренды лето-2023

Абсолютный мастхэв весны - базовые лоферы на толстой подошве. Хорошая пара с качественной колодкой не уступает в удобстве кедам, но выглядит при этом в разы элегантнее. Носить лоферы можно десятками разных способов, однако мы выбрали самые актуальные.

С мини-юбкой

Специально для тех, кто не любит длинные юбки, параллельно с макси к нам пришел тренд на ультра-мини. Правда, чтобы такая юбка выглядела уместно, весь остальной образ должен быть достаточно сдержанным. Здорово подойдут "офисные" рубашки и трикотажные жилеты, а в качестве обуви - лоферы. Не забудьте про контрастные носки белого или серого цвета - это самый модный способ носить лоферы в этом сезоне.

С джинсами и простым верхом

Составлять сложносочиненные луки хочется далеко не всегда. Порой наряд собирается буквально за 10 секунд из самых простых вещей. При этом он по-прежнему должен выглядеть стильно. Идеальная формула на такой случай - джинсы, свитер или лонгслив и пара лоферов. Сумку выбирайте в зависимости от того, сколько вам нужно с собой вещей: к такому луку одинаково хорошо подойдет и огромный тоут, и компактный багет.

С классическими брюками и свитером

В пару к классическим брюкам так и просится плечистый жакет, однако мы советуем заменить его на кардиган, чтобы получить более расслабленный образ. Вниз можно надеть простую футболку или топ в бельевом стиле, ну а лоферы станут идеальным дополнением к такому аутфиту.

C юбкой макси и жакетом

И все же, если в противостоянии "мини vs макси" вы на стороне длинной юбки, вам наверняка придется по вкусу это сочетание. Базовую макси прямого кроя сочетайте с классическим жакетом - прямого или слегка приталенного кроя и парой любимых лоферов. Идеальный вариант для офиса, свидания или даже похода в театр.

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