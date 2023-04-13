Вместо курток и жакетов: самый модный тренч сезона — укороченный

Пожалуй, если бы нам пришлось выбирать только один предмет верхней одежды, без которого мы не представляем себе весенне-летний сезон, мы без раздумий назвали тренч. Этот непромокаемый двубортный плащ с поясом давно стал классикой как мужского, так и женского гардероба. Тренч идет всем вне зависимости от возраста и типа фигуры, а также с легкостью вписывается в самые разные образы. Правда даже такая вневременная классика подвержена влиянию трендов: в этом весенне-летнем сезоне на модной арене вместе с классическими длинными тренчами появились укороченные модели.

По большому счету, это все тот же тренч: два ряда пуговиц, отложной воротник, "погоны" на плечах и даже пояс - просто его будто отрезали по линии талии. Эта модель стала настоящим хитом весенне-летней коллекции Coperni, а затем короткий тренч похожего кроя появился в коллекции Sacai, правда уже в осенне-зимнем сезоне. И это определенно хорошая новость: короткий тренч можно купить сейчас и не переживать о том, что он потеряет актуальность в следующем сезоне.

Выбрать укороченный тренч не сложно. Ориентироваться советуем на классические оттенки - бежевый или серый. Такой "плащ" легко впишется в любые образы: от деловых до расслабленных. Чтобы визуально вытянуть силуэт и подчеркнуть ноги, сочетать укороченный тренч советуем с низом на высокой посадке - джинсами, брюками или, например, юбкой макси. Поскольку крой такого тренча смотрится необычно, комбинировать его лучше с простым верхом - рубашками, футболками и лонгсливами.

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