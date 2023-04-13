13 апреля 2023

13 апреля 2023 09:17

Клатчи снова в моде — но только огромные - ФОТО

JIL SANDER весна-лето 2023

Принцип "чем больше, тем лучше" в этом сезоне безотказно работает в отношении аксессуаров. Если еще каких-то 5 лет назад вся индустрия моды сходила с ума по микроскопическим аксессуарам, куда поместится в лучшем случае губная помада и банковская карта, то сегодня сложно представить себе стильную девушку без внушительных размеров тоута со всем необходимым внутри - от рабочего лаптопа до любимой книги. Коснулась эта тенденция и куда менее практичных сумок, а именно - клатчей. Они за сезон тоже подросли: теперь в фаворитах у модниц не вечерние минодьеры, а самые настоящие клатчи-гиганты, которые удобнее носить под мышкой, чем в руке. Так из атрибутов торжественных выходов они превращаются в повседневные аксессуары - и к осени это движение только усилится.

The Row Resort 2023

Свои версии макро-клатчей в этом сезоне представили Bottega Veneta, Jil Sander, Zimmermann, Proenza Schouler и Versace. Самой популярной стала форма сумки-подушки - прямоугольной и мягкой. Такую не только удобно нести под мышкой, но и можно использовать, чтобы отдохнуть после тяжелого рабочего дня (почему бы и нет?). А еще именно таким аксессуаром здорово уравновешивать объемные вещи вроде оверсайз-пальто: именно такие большие сумки позволяют выдержать баланс объемов и пропорций. Иными словами, эти модные аксессуары хороши во всем - так что не видим причин не рассматривать их в качестве опции.

Proenza Schouler весна-лето 2023

Jil Sander весна-лето 2023

Zimmermann весна-лето 2023

Versace весна-лето 2023

Bottega Veneta весна-лето 2023

thesymbol.ru


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