12 апреля 2023

12 апреля 2023 14:45

С чем носить простые туфли, чтобы не выглядеть скучно

Лодочки - самая классическая обувь, которую только можно себе представить. Они не выходят из моды решительно никогда, но далеко не для всех это положительная характеристика. Многим девушкам именно поэтому остроносые туфли на шпильке кажутся излишне консервативными и даже скучными. Но мы готовы поспорить. Образы с лодочками могут выглядеть остромодно - но это требует соответствующей стилизации. Мы выбрали 5 готовых образов, которые доказывают: туфли-лодочки - это вовсе не скучно.

С белыми брюками и ярким жакетом

Помните: если вы выбираете классические силуэты, то ваш главный инструмент - это цвет. Именно он "вытянет" образ и добавит ему красок (во всех смыслах этого слова). Если необычных ярких сочетаний вы побаиваетесь, то смело смешивайте светлые оттенки с насыщенными. Например, белые брюки с ярким кожаным жакетом. Лодочки при этом могут быть любого цвета, но мы бы выбирали в тон брюкам: вкупе с острым мысом это сделает ноги буквально бесконечными.

С трениками, кроп-топом и жакетом

Эклектика - наше все. Сочетание несочетаемых, казалось бы, элементов - самый популярный прием у стилистов и модных инфлюенсеров. При этом в ход идут приметы самых разных стилей. Например, спорта и классики. Лодочкам в этой систме координат тоже есть место. Например, если смешать их с расслабленными трениками, кроп-топом и классическим жакетом, как с мужского плеча. А дополнить образ можно небрежной бейсболкой и изящной небольшой сумкой - например, багетом, как у Кэрри Брэдшоу.

С эко-шубой и миди

Кто хоть раз мысленно не примерял на себя культовые образы Кэрри Брэдшоу? Например, пушистую шубу с босоножками. Чуть более приближенная к жизни версия этого лука - пальто из эко-меха с лодочками и платьем миди. И весна - лучшее время, чтобы практиковать такое необычное сочетание.

С широкими брюками и оверсайз-пальто

Широкие брюки в пол - ключевая покупка сезона. Без них не обойдется ни один гардероб этой весной. Чтобы сбалансировать силуэт, накиньте сверху оверсайз-пальто "мужского" кроя. А в качестве акцента набросьте на плечи яркий трикотажный джемпер.

С женственной юбкой и ярким свитшотом

Еще один пример стильного эклектичного образа: спортивный по духу свитшот яркого оттенка отлично сочетается с женственной юбкой в стиле New Look. Уравновешивают эти полярно заряженные элементы ремень, акцентирующий талию, и, конечно же, лодочки.

thesymbol.ru


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