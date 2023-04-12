Как носить модные джинсовые юбки?

Всевозможные юбки - незаменимый атрибут весенне-летнего гардероба. И если с летящими моделями из шелка и шифона еще придется несколько повременить, то юбки из более плотных тканей можно начинать активно внедрять в гардероб уже сейчас. Особое внимание советуем обратить на модели из денима - они вновь в фаворе у дизайнеров, так что найти подходящую именно вам джинсовую юбку не составит труда. Однако сразу после покупки возникает закономерный вопрос: а с чем такую юбку носить? Мы внимательно изучили фото с модных показов и стритстайл хроники и выбрали лучшие сочетания.

Вне зависимости от того, какой длины и фасона вы выбрали юбку, носить ее можно будет множеством разных способов. Конкретные правила есть разве что для мини: короткую юбку лучше сочетать с простым и не очень открытым верхом, в противном случае наряд рискует получиться слишком вызывающим. В остальном - полная свобода. Если вам хочется составить более строгий образ, который запросто подойдет даже для офиса, комбинируйте джинсовую миди или макси с хлопковой сорочкой и плечистым пиджаком "мужского" кроя. Получится чуть более женственная вариация привычного комбо с джинсами.

Юбка из денима может стать основой для расслабленных образов, идеально подходящих для долгих прогулок. Для этого достаточно дополнить ее футболкой с принтом, толстовкой с капюшоном и парой любимых кроссовок. Поверх надевайте кожаный бомбер оверсайз-кроя - он добавит аутфиту актуальности. Ничуть не хуже джинсовая юбка впишется и в элегантные образы. Ее можно смело сочетать с облегающими топами, полупрозрачными блузами и боди с разрезами. Все еще не уверены, что сможете составить действительно модный лук с джинсовой юбкой? Уверены, вам поможет галерея ниже.

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