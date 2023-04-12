12 апреля 2023

12 апреля 2023 11:30

6 главных трендов обуви лето-2023

Танкетка

Fendi весна-лето 2023

Идеальная обувь должна быть не только красивой, но и удобной. Компромиссом между эстетикой (и способностью увеличивать рост) высокого каблука и комфортом плоской подошвы - это танкетка. Тем более, что она возглавляет список трендов этим летом. 

Каблук kitten-heel

Bottega Vrneta весна-лето 2023

В этом весенне-летнем сезоне каблук kitten-heel переживает новый виток популярности. Еще один коспромисс между комфортом и красотой, но в более элегантной форме. Любимая модель всех дизайнеров - туфли-слингбэки на микрокаблуке, прочем, босоножки и мюли тоже станут отличным выбором. 

Минимализм

Carolina Herrera весна-лето 2023

Как дан минималистичному стилю девяностых, на модной арене оказалис туфлии босоножки простого дизайна. Минимум деталей, тонкие ремешки, однотонный материал - такая пара подойдет абсолютно к любой одежде: от джинсов до вечернего платья. Лучшая инвестиция в гардероб, ведь такая обувь никогда не выходит из моды. 

Скошенный каблук

Proenza Schouler весна-лето 2023

Этим летом дизайнеры решили посмотреть на обувь буквально под другим углом и расположили каблук не прямо перпендикулярно полу, а сместили его по направлению от пятки к носу или наоборот. Для максимального комфорта ищите модели с широким и устойчивым каблуком: скошенная шпилька, может, и смотрится необычно, но ходить в такой обуви может быть неудобно. 

Через палец

Miu Miu весна-лето 2023

Пожалуй, самый летний тренд - обувь через палец. Только в этом сезоне помимо привычных вьетнамок, мы будем носить и куда более элегантную обувь, снабженную этим элементом. Особое внимание обратите на босоножки на каблуке - такой непривычный контраст элементов дизайна будет выглядеть свежо и необычно. 

Блестящие

Chanel весна-лето 2023

Не важно, какая на вас обувь - важно, чтобы она блестела. Эта фраза идеально описывает следующий летний обувной тренд. Мюли, слингбэки, балетки и босоножки, усыпанные стразами, наполнили подиумы. И если для повседневной носки такая обувь кажется не очень практичной, для летней вечеринки - в самый раз. 

thesymbol.ru


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