Какие джинсы будут в тренде этой весной?

Вещи из денима давно стали неотъемлемой частью любого гардероба. Как минимум, одна пара джинсов точно найдется в арсенале каждой модницы. По умолчанию мы обычно выбираем джинсы синего или голубого цвета: они хорошо подходят к любой одежде да и, в конце концов, - это классика. Но даже от классики иногда можно устать. Хороший вариант - заменить синий деним цветным, правда даже несмотря на всю свою трендовость, он значительно уступает классике в универсальности. К счастью, выход есть. И это джинсы серого цвета. Их также легко вписать в любой образ, но приелись они куда меньше синих или черных моделей. Рассказываем, как выбрать самые трендовые джинсы сезона.

Ключевой момент - это, разумеется, цвет. Чтобы джинсы были действительно универсальными, выбирайте чистый серый оттенок без желтого, зеленого или голубого подтона и лишних потертостей. Конечно, если вы точно знаете, что модель, не отвечающая критериям выше, впишется в ваш гардероб, - вам ничего не мешает купить такие джинсы. Но чаще сложные оттенки и лишние детали (вроде дыр или декора) только осложняют задачу по составлению модных луков.

Что касается кроя, здесь вы вольны выбирать любой вариант, что придется вам по вкусу. Если посмотреть на выбор звездных модниц и героинь стристайла, они чаще предпочитают модели широкого кроя. Это модно, удобно, да и комбинировать такие джинсы можно с чем угодно. Впрочем, если широкие джинсы вам все-таки не по вкусу, существуют и другие модные варианты. Что касается длины - не стоит выбирать слишком короткие модели. Они хоть и обещают вернуться к нам в следующем сезоне, пока все же находятся в списке антитрендов.

После того, как вы выбрали идеальные серые джинсы, их останется правильно стилизовать. В целом, носить их можно как угодно и чем угодно - эта вещь достаточно универсальна чтобы вписаться и в офисный лук с рубашкой и пиджаком, и выходной с прозрачной блузой и обувью на каблуке, и, конечно, в расслабленный с худи и парой ваших любимых кроссовок. Сомневаетесь, что сможете сориентироваться? Тогда вам точно помогут идеи от героинь стритстайла.

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