8 модных способов носить яркую куртку весной - ФОТО

Чаще всего мы ищем в верхней одежде максимальную универсальность. Все же это вещь, которая покупается на несколько сезонов и должна хорошо подходить к любой одежде в вашем гардеробе. Именно поэтому наш выбор чаще всего падает на модели простого кроя и базовых оттенков - черного, коричневого или бежевого. И зачастую мы забываем еще об одном важном требовании к верхней (и к любой вообще) одежде - об оригинальности. Черная косуха или бежевый тренч, безусловно, отлично выглядят и вписываются в любые образы, но выйдя из дома вы насчитаете десятки людей практически в такой же одежде всего за несколько минут. Так что если этой весной вы хотите выделяться, мы советуем присмотреться к более ярким моделям. А мы расскажем, как правильно вписать их в гардероб.

Глобально существует три способа носить яркую куртку. Первый - использовать ее в качестве цветового акцента. Для этого вам нужно составить образ, преимущественно из вещей базовых оттенков. Это могут быть костюмные брюки серого или черного цвета, джинсы, белые футболки и рубашки, базовые свитеры и лонгсливы - главное, никакого цвета. В такой образ без труда можно вписать яркую куртку, причем абсолютно любого оттенка, и не бояться, что наряд получится слишком вычурным. Кстати, настоятельно рекомендуем сочетать вещи разных стилей в одном образе. Цветная ветровка, например, с платьем и балетками будет смотреться ничуть не хуже, чем с джинсами и кроссовками.

Второй способ - "поддержать" куртку другой яркой вещью такого же оттенка. Здесь все зависит от того, насколько яркое вы хотите создать комбо. Цвет куртки может повторять сумка, крупная заколка или даже помада, а может - юбка-макси. В обоих случаях выглядеть такой наряд будет очень эффектно. Ну и третий и, пожалуй, самый сложный вариант - монохромный образ. Конечно, подобрать целый лук цвет в цвет будет непросто, но результат однозначно будет того стоить. Все еще сомневаетесь, что сможете вписать яркую куртку в гардероб? Тогда попробуйте вдохновиться идеями от героинь стритстайла.

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