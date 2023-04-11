С каким верхом носить юбку-карандаш, чтобы выглядеть модно и современно - ФОТО

Юбка-карандаш - одна из самых очевидных вещей, которые есть практически в каждом гардеробе. Но в этом сезоне она стала одним из главных маст-хэвов. Чтобы не выглядеть в такой юбке скучно и консервативно, нужно поработать над стилизацией образа. Вот 5 идей, которые помогут носить "карандаш" по-настоящему стильно.

С трикотажным топом и шелковым бомбером

Строгость зауженной юбки миди уравновесит трикотажный топ без рукавов в рубчик, а романтики образу добавит шелковый бомбер нежно-розового оттенка. Если же вы хотите добиться ровно противоположного эффекта, то бомбер должен быть уже в более классическом милитари-прочтении.

С топом в бельевом стиле

Еще один актуальный способ стилизации юбки-карандаш - с топом в бельевом стиле. Бельевые мотивы в моде уже который сезон подряд, и если вам уже успели наскучить платья-комбинации, то именно это сочетание - отличный выход. Добавьте к нему сапоги с широким голенищем и плащ - и готово.

С водолазкой крупной вязки

Ключ к интересному образу - игра фактур. Добавьте к базовой юбке-карандаш водолазку или джемпер крупной вязки - и образ сразу заиграет другими красками. Носите его в заправку, если хотите подчеркнуть талию - и навыпуск, если стремитесь добиться более объемного силуэта.

С кроп-топом и кожаным жакетом

Кожаная куртка или жакет - тоже отличное дополнение к юбке-карандаш. Особенно если добавить к образу дополнительный слой в виде кроп-топа или бра. Если юбка тоже будет из кожи, то получится самый настоящий костюм-двойка.

С цветочной блузой

Не давайте волю внутренней Миранде Пристли: цветы весной - это, может, и не очень оригинально, зато все еще красиво. А блузка в цветочек - хороший способ разбавить простой повседневный образ. Строгой юбке-карандаш она придаст романтичности и легкого ретро-флера.

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