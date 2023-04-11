11 апреля 2023

11 апреля 2023 13:06

С каким верхом носить юбку-карандаш, чтобы выглядеть модно и современно - ФОТО

Юбка-карандаш - одна из самых очевидных вещей, которые есть практически в каждом гардеробе. Но в этом сезоне она стала одним из главных маст-хэвов. Чтобы не выглядеть в такой юбке скучно и консервативно, нужно поработать над стилизацией образа. Вот 5 идей, которые помогут носить "карандаш" по-настоящему стильно.

С трикотажным топом и шелковым бомбером

Строгость зауженной юбки миди уравновесит трикотажный топ без рукавов в рубчик, а романтики образу добавит шелковый бомбер нежно-розового оттенка. Если же вы хотите добиться ровно противоположного эффекта, то бомбер должен быть уже в более классическом милитари-прочтении.

С топом в бельевом стиле

Белла Хадид

Еще один актуальный способ стилизации юбки-карандаш - с топом в бельевом стиле. Бельевые мотивы в моде уже который сезон подряд, и если вам уже успели наскучить платья-комбинации, то именно это сочетание - отличный выход. Добавьте к нему сапоги с широким голенищем и плащ - и готово.

С водолазкой крупной вязки

Ключ к интересному образу - игра фактур. Добавьте к базовой юбке-карандаш водолазку или джемпер крупной вязки - и образ сразу заиграет другими красками. Носите его в заправку, если хотите подчеркнуть талию - и навыпуск, если стремитесь добиться более объемного силуэта.

С кроп-топом и кожаным жакетом

Кожаная куртка или жакет - тоже отличное дополнение к юбке-карандаш. Особенно если добавить к образу дополнительный слой в виде кроп-топа или бра. Если юбка тоже будет из кожи, то получится самый настоящий костюм-двойка.

С цветочной блузой

Не давайте волю внутренней Миранде Пристли: цветы весной - это, может, и не очень оригинально, зато все еще красиво. А блузка в цветочек - хороший способ разбавить простой повседневный образ. Строгой юбке-карандаш она придаст романтичности и легкого ретро-флера.

thesymbol.ru


Просмотров: 138

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 748
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 197
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 614
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 118
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 587
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 455
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 664
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 135
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 135
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 350
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье