16 апреля 2023

16 апреля 2023 09:27

Модный дом Gucci открыл в Лос-Анджелесе свой первый салон для избранных клиентов

Итальянский модный дом Gucci открыл в Лос-Анджелесе свой бутик нового формата - салон, в котором будут обслуживаться только избранные покупатели и исключительно по предварительной записи. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Салон расположился в увитом зеленью здании на углу Мелроуз-Плейс и Мелроуз-Авеню, которое ранее занимал бутик Marc Jacobs. Сейчас на крыше дома красуется билборд с надписью Gucci.

"Хотя слово "салон" французского происхождения, у него есть итальянское значение, берущее начало в XVIII веке - это флорентийская идея, идущая от времен Возрождения, от двора Медичи, и это собрание интересных людей, страстно любящих красоту. Красоту искусства, идеи и моды, потому что салоны были, помимо прочего, лабораториями идей", - рассказал президент дома Gucci Марко Биззарри.

По его словам, салон Gucci должен стать такой площадкой, дающей возможность познакомиться с "самыми выдающимися произведениями итальянских мастеров" и проявлять творческое начало во взаимодействии с модным домом.

Цены вещей, представленных в салоне, не называются, однако ранее Франсуа-Анри Пино, анонсируя открытие салона, утверждал, что в нем будут изделия из экзотической кожи, дорожные сумки экстра-класса, мебель и произведения ювелирного искусства, стоимость которых будет варьироваться от €40 000 до €3 млн.


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