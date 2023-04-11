Эти модные яркие блузы добавят изюминку в любой образ

Сприходом весны естественным образом усиливается желание наряжаться, так что сейчас самое время убрать бесконечные свитеры с высоким горлом и кашемировые пуловеры в глубь шкафа и заменить их романтичными блузами. Выбирая новую блузу, рекомендуем обратить внимание на цвет: весной даже самым преданным поклонникам тотал-блэка хочется добавить в гардероб немного цвета. Рассказываем, как выбрать модную яркую блузу, чтобы носить ее весь сезон.

Один из самых актуальных фасонов в этом сезоне - блуза с бантом pussy bow. В женском гардеробе она появилась в XIX веке и, несмотря на весьма легкомысленное название, стала одним из символом эмансипации. Бант на шее служил своеобразной альтернативой мужскому галстуку-бабочке: до появления этого фасона женщины не носили ничего даже отдаленно похожего на традиционно мужской аксессуар. Сейчас свой первоначальный смысл бант на шее утратил, однако остался весьма эффектным элементом дизайна. Такие блузы отлично будут смотреться с жакетами самых разных фасонов - это сочетание давно стало классическим.

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