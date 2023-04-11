11 апреля 2023

11 апреля 2023 09:15

Модные цвета, которые сделают любой весенний образ «дорогим»

Dries Van Noten весна-лето 2023

Чтобы ваш гардероб выглядел дорого и изысканно, совсем не обязательно вкладывать в него крупные суммы денег. Порой достаточно просто выбрать вещь правильного цвета, чтобы получить роскошный образ. Рассказываем о пяти модных оттенках этой весны, которые отлично справятся с этой задачей. 

Лиловый

Victoria Beckham весна-лето 2023

Оттенки фиолетового не покидают списка самых актуальных уже который сезон, однако не каждый модный цвет будет выглядеть по-настоящему "дорого". Лучшим выбором станет лиловый - он спокойный, но при этом приковывает к себе внимание. Идеальный выбор на весну. 

Шалфей

Emporio Armani весна-лето 2023

Пожалуй, самый благородный из всех оттенков зеленого - оттенок шалфея. Этот сложный цвет с серо-голубым подтоном всегда выглядит дорого, а благодаря своей мягкости идет абсолютно всем. 

Королевский синий

Atlein весна-лето 2023

Этот оттенок синего получил свое название не просто так: платья такого цвета еще в 18 веке носила королева Великобритании Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая. Королевский синий смотрится очень элегантно и благородно и легко впишется в любой образ: от повседневного до выходного. 

Охра

Giambattista Valli весна-лето 2023

Охра - традиционно оттенок осенне-зимнего гардероба, однако весной и летом он будет смотреться ничуть не хуже. Выбирайте слегка приглушенные варианты оттенка, которые будет легко вписать в любой образ. 

Сливочное масло

Miu Miu весна-лето

В актуальных весенне-летних коллекциях нашлось много вещей оттенка сливочного масла. Это нежный светло-желтый оттенок, будто "разбавленный" каплей бежевого. Такой же теплый и "солнечный", как привычные нам оттенки, но гораздо более мягкий - то, что нужно для образов в стиле "тихой роскоши". 

thesymbol.ru


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