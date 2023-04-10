10 апреля 2023

10 апреля 2023 18:42

Как составить элегантный образ с обувью без каблука?

Нам часто приходится делать выбор межу красотой и комфортом, когда речь заходит о составлении повседневного образа. Особенно сложно сделать выбор между удобной обувью на плоском ходу и безусловно женственными, но не такими комфортными туфлями на шпильке. Впрочем, вы можете смело выбрать первый вариант, ведь с балетками и даже кроссовками можно составить не менее элегантные образы. Не верите? Вот 5 модных доказательств от героинь стритстайла. 

Балетки + костюм с юбкой

Эльза Хоск

Один из самых элегантных элементов гардероба - костюм с юбкой. Особенно, если последняя длины миди или макси. К такому костюму подойдут ничуть не меньше, чем туфли на каблуке, подойдут балетки. Особенно, фасона Мэри-Джейн. Останется дополнить образ небольшой сумкой и минималисттичными украшениями. 

Кроссовки + юбка карандаш

Идеальный образ, построенный на строгом балансе между строгим и расслабленным стилями. Юбка-карандаш и жакет прямого кроя в комбинации с майкой-алкоголичкой и массивными кроссовками составит достаточно элегантное комбо, в котором вы будете чувствовать себя комфортно весь день. 

Кроссовки + костюм

Кроссовки - не самая очевидная обувь в пару к костюму. Даже если вы категорически не носите каблуки, куда более логичным выбором покажутся лоферы или остроносые слингбэки. Тем не менее, звездам стритстайла полюбилось именно это комбо, и мы их отлично понимаем. Это лучший компромисс между элегантностью и комфортом. 

Слингбэки без каблука + платье-макси

Платье-макси - само по себе вещь настолько женственная и элегантная, что этого не сможет изменить никакая обувь. Тем не менее, чтобы образ получился действительно утонченным, в пару к платью советуем выбирать остроносые слингбэки на плоском ходу. 

Балетки + пышная юбка

На модную арену вновь вернулся стиль ladylike, так что этой весной мы будем носить приталенные жакеты и пышные юбки-миди. При этом совсем не обязательно жертвовать комфортом и взбираться на высокие шпильки - с парой балеток такое комбо будет смотреться ничуть не хуже. 

thesymbol.ru


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