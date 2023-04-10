5 готовых образов для долгих весенних прогулок

Весна наконец-то официально вступила в свои права, а значит - настало время долгих прогулок по городу или за его пределами. Одеваться для такого случая необходимо комфортно, но при этом стильно. В этом вам поможет наша модная шпаргалка с пятью классными готовыми образами от модных инфлюенсеров, которые очень легко повторить.

Худи + "мужской" пиджак

Стильное, но не самое очевидное сочетание - классический широкоплечий пиджак и худи. Это комбо давно облюбовали героини стритстайла и звездные модницы. Этой лучший выбор для повседневного образа, в котором хочется соединить элегантность и комфорт. Пиджак в пару к толстовке с капюшоном лучше выбирать "мужского" кроя - пусть он выглядит, будто вы позаимствовали его из гардероба бойфренда. Толстовка же, в свою очередь, не должна быть "слишком оверсайз" и не топорщиться из под пиджака. Сочетать такой верх можно и с джинсами, и с классическими брюками и удобными кроссовками

Джинсовая макси + кроссовки

Мы уверены, что юбка макси (особенно джинсовая) запросто может стать основой не только стильного, но и очень комфортного лука, в котором можно провести весь день. В пару к такой юбке предлагаем взять базовый хлопковый топ с умеренно глубоким вырезом или американской проймой - универсальная и очень комфортная классика. Уравновесить образ и сделать его более подходящим для большого города поможет кожаная косуха. Ну а чтобы свободно передвигаться в течение дня на любые расстояния, завершить образ предлагаем при помощи пары модных кроссовок минималистичного кроя.

Два свитера

Джинсы и балетки совсем скоро можно будет носить с кроп-топами и полупрозрачными блузами, а пока предлагаем комбинировать их со свитерами. Причем сразу в двумя. Один надевайте, как обычно, а второй повязывайте поверх. Причем самый актуальный способ несколько изменился: теперь свитер нужно не перекидывать назад за оба плеча, а повязывать сбоку. Если хотите сделать комбо более элегантным, добавьте к нему пиджак.

Широкие брюки + бейсболка

Комфортные брюки - не обязательно джинсы или треники. Широкие модели классического кроя станут отличной альтернативой. Сочетайте их с теплым свитером и удобными кроссовками. А чтобы добавить образу изюминку, дополните его одним из самых актуальных головных уборов - бейсболку.

Кожаный бомбер + прямые джинсы

Уже который сезон кожаные бомберы не сдают своих позиций. Эти объемные куртки когда-то давно были фирменной одеждой американских летчиков, пока не перекочевали в повседневный мужской, а потом и женский гардероб и укрепились там в статусе классики. Комбинировать бомбер можно с любой одеждой, однако для долгой прогулки советуем остановиться на самом простом сочетании - с прямыми джинсами и кедами.

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