Этой весной носите кожаные косухи с женственными юбками и платьями

Современная мода максимально стремится к тому, чтобы все вещи в гардеробе сочетались друг с другом. Больше никаких строгих правил: мы давно носим "мужские" джинсы с лодочками на шпильке, а плечистые жакеты - со спортивными худи. Тем не менее, есть вещи, которые по-прежнему сложно сочетать друг с другом. Например, мы редко комбинируем грубые кожаные куртки с женственными платьями и юбками, отдавая предпочтение тренчам и жакетам. И очень зря - ведь именно это сочетание стало фаворитом среди модниц в этом сезоне.

Куртки из грубой, потертой кожи - большой тренд этой весны. В таких искусственно состаренных вещах можно было увидеть не только моделей на подиумах, но и гостий показов и звездных модниц. Комбинировать такие куртки предлагаем с самыми женственными и утонченными вещами. Например, с платьями в стиле new-look с пышной юбкой. Если такой фасон вам не по нраву, ничуть не хуже будет смотреться шелковая комбинация с разрезами. Получится в меру нарядный и в меру повседневный образ, здорово подходящий для самых разных случаев.

Платье можно с легкостью заменить на юбку. Один из самых популярных фасонов этой весной - пышная юбка-баллон. Чтобы контраст вышел еще эффектнее, помимо кожаной куртки предлагаем добавить к ней кроссовки. Также хорошим выбором станут юбки макси - не зря их прозвали главной длиной сезона. К такой юбке советуем подбирать кожаные куртки с широкими акцентными плечами - это поможет сделать силуэт визуально более утонченным.

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