10 апреля 2023

10 апреля 2023 12:59

Этой весной носите кожаные косухи с женственными юбками и платьями

Современная мода максимально стремится к тому, чтобы все вещи в гардеробе сочетались друг с другом. Больше никаких строгих правил: мы давно носим "мужские" джинсы с лодочками на шпильке, а плечистые жакеты - со спортивными худи. Тем не менее, есть вещи, которые по-прежнему сложно сочетать друг с другом. Например, мы редко комбинируем грубые кожаные куртки с женственными платьями и юбками, отдавая предпочтение тренчам и жакетам. И очень зря - ведь именно это сочетание стало фаворитом среди модниц в этом сезоне.  

Куртки из грубой, потертой кожи - большой тренд этой весны. В таких искусственно состаренных вещах можно было увидеть не только моделей на подиумах, но и гостий показов и звездных модниц. Комбинировать такие куртки предлагаем с самыми женственными и утонченными вещами. Например, с платьями в стиле new-look с пышной юбкой. Если такой фасон вам не по нраву, ничуть не хуже будет смотреться шелковая комбинация с разрезами. Получится в меру нарядный и в меру повседневный образ, здорово подходящий для самых разных случаев. 

Хейли Бибер

Платье можно с легкостью заменить на юбку. Один из самых популярных фасонов этой весной - пышная юбка-баллон. Чтобы контраст вышел еще эффектнее, помимо кожаной куртки предлагаем добавить к ней кроссовки. Также хорошим выбором станут юбки макси - не зря их прозвали главной длиной сезона. К такой юбке советуем подбирать кожаные куртки с широкими акцентными плечами - это поможет сделать силуэт визуально более утонченным. 

thesymbol.ru


Просмотров: 124

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 739
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 185
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 602
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 105
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 571
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 441
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 651
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 120
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 118
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 337
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье