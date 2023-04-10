C чем носить широкие джинсы, чтобы выглядеть стильно

Пока самые верные поклонники скинни ждут их окончательного возвращения на модную арену, бал безраздельно правят широкие джинсы. Самая очевидная "компания" свободным брюкам из денима - худи с капюшоном и пара удобных кроссовок. Тем не менее, мешковатые джинсы можно носить множеством других более интересных и даже элегантных способов. Вот 5 из них.

С "мужской"рубашкой и галстуком

Расслабленность мешковатых джинсов отлично уравновешивается при омощи традиционно классической одежды. Возьмите хлопковую сорочку с отложным воротником (можно позаимствовать у бойфренда, оверсайз придется весьма кстати) и классический мужской галстук. Завершить образ можно при помощи плечистого пиджака или, если хотите более непринужденный эффект, жилеткой из денима.

С кожаной курткой и бейсболкой

Идеальный вариант на каждый день - мешковатые джинсы в сочетании с простой кожаной курткой. Достаточно добавить только укороченную облегающую майку (она обеспечит баланс объемов), любимую обувь (это могут быть лоферы или кроссовки) и цветную бейсболку в качестве яркого акцента.

С коротким верхом

Если вы боитесь, что мешковатые джинсы будут визуально "утяжелять" ваш силуэт, объем в нижней части стоит уравновесить максимальным его отсутствием сверху. Так что в пару к джинсам берите укороченную облегающую футболку или любой топ. Такой прием не только позволит создать стильный образ, но и визуально уменьшит талию. Особенно, если у джинсов средняя или высокая посадка.

Тотал-деним

Тотал-деним настолько прочно укрепился на модной арене, что мы уже практически не вспоминаем, что всего несколько лет назад он возглавлял список антитрендов. Носите классический канадский смокинг или соберите необычный многослойный джинсовый лук. Особенно эффектно будет смотреться импровизированный "костюм-тройка": для него вам понадобится приталенный джинсовый жилет (обязательно на голое тело) и куртка в тон.

С твидовым жакетом

И все же самые эффектные образы получаются, если использовать неожиданные вещи. Едва ли вам приходило в голову сочетать твидовый жакет - синоним аристократичности и женственности - с мешковатыми джинсами. И очень зря. Такое сочетание несочетаемого смотрится очень необычно и подходит для самых разных случаев

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