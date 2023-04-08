Черный бант в волосах - легкий способ превратиться в леди

Прошедший Венецианский кинофестиваль запомнился нам не только сильной конкурсной программой, но и множеством действительно удачных образов его гостей. Большинство звезд, выбирая наряды на красную дорожку, предпочли сдержанность и элегантность: темные оттенки, классические силуэты, минимум яркого декора. Не удивительно, что самым трендовым аксессуаром для волос на фестивале стал простой черный бант. Дополнить этим украшением свои прически решили сразу несколько знаменитостей и не прогадали, ведь бант станет одним из самых модных аксессуаров этого сезона.

Носить черный бант можно по-разному, в зависимости от случая. Прическа звезды "Эйфории" Сидни Суини с крупным бархатным бантом - отличный вариант для вечернего выхода. Повторить этот образ очень просто: гладко зачешите волосы от лица, и закрепите заколкой с крупным бантом на макушке, оставив задние пряди распущенными. Эта прическа отлично дополнит и брючный костюм, и элегантное платье футляр. Прическу Джулианны Мур, которая предпочла украсить небольшим бантиком из черной ленты низкий хвост, можно смело носить даже в повседневной жизни: и в офис, и на прогулку, и на ужин с друзьями. В целом, миниатюрный бант дополнит даже образ из простых джинсов и футболки и придаст ему женственности и романтичности. Походим образом использовала бант и звезда красных дорожек Тесса Топмсон, только, в отличие от Джулианны, оставила у ленты длинные "хвосты". Одним словом, этот простой и очень элегантный тренд однозначно заслуживает вашего внимания, ведь это легкий способ получить ультрамодную прическу без особых затрат.

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