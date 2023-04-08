Как освоить вирусный стиль old money: идея на весну

Мы всегда особенно внимательно изучаем лукбуки модных брендов. Ведь это же настоящая сокровищница look'ов, которые для тебя собрали профессиональные стилисты! Сегодня "на рассмотрении" новая коллекция Mango, в которой гармонично сплелись эстетика "старых денег" и суперактуальные тренды сезона.

Даже если ты впервые слышишь эту формулировку - стиль "старых денег" - ты наверняка много-много раз видела эти образы в соцсетях. Твидовые жакеты, кашемировые кардиганы, юбки в складку, плиссе, классические брюки на высокой посадке и лоферы - вот, в целом, типичный гардероб студентки Лиги Плюща конца 20 века и тот самый знаменитый old money-стиль, о котором мы говорим.

Эта эстетика зародилась в Америке, где исторически не было династий с глубокой фамильной историей, но было желание воспитать свою элиту. Поэтому семьи, сумевшие заработать состояние, прививали детям аристократические ценности и вкусы, в том числе в одежде. Так несколько поколений юных американцев и стали амбассадорами твидовых жакетов, футболок поло и пенни-лоферов.

Этот стиль понравился, очевидно, и зарубежным фэшэниста, поэтому спустя годы эстетика "старых денег" переживает очередной виток популярности. Отсылки к ней мы заметили и в свежем лукбуке Mango, где стилисты скомбинировали новинки из весенне-летней коллекции.

И нам нравится свежее прочтение тренда на old money! В пару к твидовым жакетам бренд подобрал расслабленные джинсы и даже модные сейчас брюки-парашюты, а укороченный топ из того же благородного твида здесь сочетается с бахромой из бусин. Объемная брошь-цветок "подружилась" с карго - как небанально!

Отдельный "лайк" - комбо изящного жакета и мини-юбки оливкового цвета. Благодаря минималистичнымм аксессуарам и босоножкам аутфит претендует и на оммаж девяностым с их "чистыми" образами. Делимся с тобой кадрами из лукбука, которые можно брать и повторять: вот "рабочие" формулы по тому, как приручить модный стиль "старых денег" и добавить в эту тенденцию классные изюминки!

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