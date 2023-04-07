Главный тренд сезона - искать красоту в обыденном и несовершенном

Судя по показам последних Недель моды, дизайнеры провели прошлый сезон в каком-то поэтичном настроении. Правда, оно не столько торжественно-приподнятое, сколько меланхолично-созерцательное. Что, впрочем, очень соответствует духу времени. В свежих коллекциях креативные директора брендов как будто усиленно ищут красоту в обыденном, простом, неидеальном. И это отличный повод тоже начать видеть прекрасное в повседневности. Все это очень сродни японской философии Ваби-саби, которая призывает фиксировать прелесть мимолетного и несовершенного. А что может быть более обыденным, чем одежда, которую мы носим каждый день?

В новом сезоне дизайнеры воспевают не сложные кутюрные техники и замысловатые силуэты, а удобные, практичные вещи, которые есть практически в каждом гардеробе. Вплоть до совсем уж утилитарных. Например, колготок. На недавнем парижском шоу Miu Miu Миучча Прада и Лотта Волкова сделали их такой же полноценной частью стайлинга, как мюли на высоких шпильках или небольшие сумки, которые модели несли на сгибе локтя. То, что обычно принято скрывать под одеждой, стало открыто взгляду. Более того: капроновые колготки как будто даже становились центральной деталью некоторых луков - особенно когда в них были заправлены кардиганы. То же настроение было и у многослойных образов. Это тот редкий случай, когда многослойность появилась на подиуме в самом практическом своем проявлении: во всех этих пальто, накинутых поверх худи на молнии и выглядывающих сверху футболок, легко себе представить девушку, которая спешит по делам холодной московской осенью.

ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ СРОДНИ ЯПОНСКОЙ ФИЛОСОФИИ ВАБИ-САБИ, КОТОРАЯ ПРИЗЫВАЕТ ВИДЕТЬ КРАСОТУ МИМОЛЕТНОГО И НЕСОВЕРШЕННОГО

Воспели дизайнеры и большие сумки, которые вот уже который сезон теснят некогда модные микро-аксессуары. Судя по всему, следующей осенью будет актуален принцип "чем больше, тем лучше". Отныне в сумку должно войти все - от рабочего ноутбука и косметички до коврика для йоги (кто знает, в какой момент вам понадобится искать внутреннее равновесие с помощью медитации?). По-настоящему огромные шопперы и тоуты в новые коллекции включили Jil Sander, Loewe, Coach и David Koma. Причем некоторые предлагают носить их под мышкой - на манер клатчей. Как бы иронизируя над исполинскими размерами аксессуара. Но интереснее всех этот микротренд развил Матье Блази. Креативный директор Bottega Veneta выдал нескольким моделям сумки, мимикрирующие под крафтовые пакеты вроде тех, в которые кладут покупки в пекарнях или сувенирных лавках при музеях. Причем стилизованы они были вместе с сумками поменьше, которые полагалось нести в той же руке. Как будто девушка зашла в любимый магазин по дороге домой.

Впрочем, это не значит, что суровая утилитарность окончательно и бесповоротно вытеснила всякую декоративность. Декор в коллекциях следующего сезона остался. Просто он стал более деликатным, точечным, тонким. Особенно хорошо эта идея удалась мастеру красивых жестов Дрису Ван Нотену. В его новой коллекции нашлось место не самой очевидной, но бьющей прямо в сердце детали. Черное пальто приталенного кроя мастера ателье Dries Van Noten украсили японской декоративной вышивкой сашико, выполненной золотыми нитями. Эта деталь не сразу бросается в глаза, но производит по-настоящему неизгладимое впечатление. В этом есть что-то от другой японской техники - кинцуги, при которой разбитую керамику склеивают заново лаком с добавлением золотого порошка, чтобы швы были блестящими. По задумке рачительных японцев, такая вещь должна становиться даже красивее новой, ведь золотые прожилки указывают на прожитую жизнь и накопленный опыт. Пожалуй, именно эта мысль должна подбадривать нас после года сложных событий, когда моментами кажется, что сил и веры в лучшее уже нет. Просто помните, что все наши "царапины" и "трещины" - повод для гордости, а не стыда. И жить с ними не только можно, но и нужно. Когда приходит это осознание, возвращается способность дышать полной грудью и находить поводы для радости даже в самые трудные моменты.

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