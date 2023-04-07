7 апреля 2023

7 апреля 2023 10:30

Юбка-макси уменьшает рост?

Макси - главная длина сезона. Однако многие по-прежнему боятся интегрировать ее в свой гардероб из-за риска визуально уменьшить рост. Да, юбка в пол действительно может изменить пропорции силуэта, однако если правильно ее стилизовать, изменения будут происходить только в лучшую сторону. Вот 3 способа носить юбку макси, которые визуально вытянут силуэт и сделают ноги длиннее. 

С обувью на каблуке

Пожалуй, самый простой и банальный способ, помогающий визуально увеличить рост - это обувь на каблуке. А в сочетании с длинной юбкой эффект получится в два раза сильнее. Для более классических образов идеально подойдут лодочки, а для более расслабленных - слингбэки на kitten-heel. 

C коротким верхом

Еще один простой способ визуально изменить пропорции - надеть укороченный верх. Этот прием моментально вытягивает силуэт и делает ноги длиннее. Верх при этом может быть любой: от рубашки до трикотажного топа в рубчик. Главное - чтобы он заканчивался не ниже линии талии. 

C акцентом на талии

Если короткие топы вам не по вкусу и вы не готовы оголять живот, можно обойтись заметным акцентом на линии талии. С этой задачей прекрасно справится ремень, приталенный жакет или просто подбор контрастного верха. Главное, чтобы линию талии можно было легко различить визуально. Так ноги, и в принципе вес силуэт, будут смотреться длиннее и стройнее. 

thesymbol.ru


Просмотров: 78

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 701
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 144
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 566
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 064
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 526
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 402
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 616
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 079
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 078
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 300
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье