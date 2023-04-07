Юбка-макси уменьшает рост?

Макси - главная длина сезона. Однако многие по-прежнему боятся интегрировать ее в свой гардероб из-за риска визуально уменьшить рост. Да, юбка в пол действительно может изменить пропорции силуэта, однако если правильно ее стилизовать, изменения будут происходить только в лучшую сторону. Вот 3 способа носить юбку макси, которые визуально вытянут силуэт и сделают ноги длиннее.

С обувью на каблуке

Пожалуй, самый простой и банальный способ, помогающий визуально увеличить рост - это обувь на каблуке. А в сочетании с длинной юбкой эффект получится в два раза сильнее. Для более классических образов идеально подойдут лодочки, а для более расслабленных - слингбэки на kitten-heel.

C коротким верхом

Еще один простой способ визуально изменить пропорции - надеть укороченный верх. Этот прием моментально вытягивает силуэт и делает ноги длиннее. Верх при этом может быть любой: от рубашки до трикотажного топа в рубчик. Главное - чтобы он заканчивался не ниже линии талии.

C акцентом на талии

Если короткие топы вам не по вкусу и вы не готовы оголять живот, можно обойтись заметным акцентом на линии талии. С этой задачей прекрасно справится ремень, приталенный жакет или просто подбор контрастного верха. Главное, чтобы линию талии можно было легко различить визуально. Так ноги, и в принципе вес силуэт, будут смотреться длиннее и стройнее.

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