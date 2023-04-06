6 апреля 2023

6 апреля 2023 17:26

Как носить классические лоферы с трикотажными носками и колготками

Девушка в лоферах, 1939 год

Ихотя затяжная зима благополучно миновала, погода все еще не позволяет гулять в открытой обуви. Но даже это не повод продолжать держать на полке любимые лоферы. Да, носить их на босу ногу все еще рискованно - но выход есть. Просто носите их с теплыми трикотажными носками. По совместительству это еще и один из самых актуальных стилистических приемов сезона. В общем, это тепло, модно и просто красиво. Так что не видим причин не обратить ваше внимание на такой простой (и по сути, бесплатный) фэшн-трюк, доступный абсолютно всем.

Мы заприметили этот прием еще полгода назад - на Неделях моды сезона осень-зима 2022/23. Тогда дизайнеры показали сразу несколько вариантов, как утеплить лоферы к приходу холодного сезона. Больше всего нам запало в душу комбо, увиденное на показе Miu Miu: с подачи Миуччи Прады и Лотты Волковой модели вышли на подиум в изящных пенни-лоферах, надетых поверх трогательных трикотажных носков в рубчик - совсем как школьницы. У такой стилизации есть свои плюсы: носки не только смотрятся со строгими лоферами по-детски трогательно, но еще и добавляют образу фактурности, красиво собираясь в крупные складки на щиколотке. А что делать тем, кто брюкам предпочитает платья и шорты? Выход простой: заменить носки на колготки или чулки с такой же фактурой. Подобные были замечены нами на показе Chanel в прошлом сезоне. Это будет смотреться не менее стильно - и ровно так же обеспечит вам тепло и комфорт.

thesymbol.ru


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