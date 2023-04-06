6 апреля 2023

6 апреля 2023 16:12

Эта весенняя вещь делает тебя старше на 10 лет – срочно убери ее из гардероба!

Весна - довольно опасный период. Модницы нередко ошибаются, в одном образе совмещая легкие и тяжелые фактуры, зимнюю и весеннюю одежду, палитры из разных сезонов. Вещь-предатель, о которой мы говорим сегодня, тоже явялется следствием таких неправильных миксов!

Давай начистоту: у тебя есть весенний гардероб? Нет, не зимний свитер и кожанка, которые, вроде бы, неплохо дружат, а настоящий отдельно купленный и так же отдельно собранный весенний гардероб? Где брюки реально подходят именно на март-апрель, а куртки - не те куртки, которые ты носила в декабре.

Да, это очень частая проблема: весна кажется настолько недолгим периодом, что ее как будто бы легко "проскочить", совместив зимние и летние вещи. Конечно, комбо вроде платья-комбинации и водолазки себя оправдывают и выглядят отлично. Но остальные случаи...  

Под "остальными случаями" мы подразумеваем тяжелые зимние платки, которые девушки порой совмещают с легкими кожанками, весенними курточками или того более - почти летними платьями. И ладно бы еще сам материал был неподходящим, но обычно в антитрендовое "комбо" собирается все: и тяжеловесный узор (крупные драматичные цветы, бордовая клетка), и тонкая бахрома, и форма арафатки... Все эти детали кроме того, что выглядят устаревшими, так еще и значительно старят тебя. 

Выглядят такие сочетания безвкусно - и от этого никуда не деться. Потому что совмещение зимних и летних фактур заведомо проблематично, и точно так же микс из легенькой косухи и угг будет смотреться странно. Плюс ко всему, треугольные шарфы-гиганты давно стали антитрендом, и от нас они получают 0 по пятибалльной шкале - вон из твоего шкафа! 

Как же тогда носить платок весной? Подбирать его под верхнюю одежду. К кашемировому свитеру - аксессуар крупной вязки или просто выполненный из непросвечивающего материала, чтобы по плотности одежда и шарф были сопоставимы. Или, наоборот, выбирать детали чуть-чуть легче, чем сам аутфит: например, к джинсовке добавим шелковый платок.

Замечаешь, какими гармоничными выглядят эти look'и? Так вместе работают подходящие по сезону фактуры - вот, в чем секрет!

thevoicemag.ru


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