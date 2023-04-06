6 апреля 2023

6 апреля 2023 12:00

Как носить леопардовый принт и не выглядеть вульгарно

Джилл Кортлев

Леопард - один из самых спорных принтов. Для одних он является воплощение буржуазного шика, для других - вопиющей пошлостью. И все же стоит признать: многие дизайнеры блестяще справляются с этой расцветкой, делая вещи в ней модными и желанными. А значит, их не только можно, но и нужно носить. Главное - понять как. В этом мы и разберемся. Безусловно, одно неверное решение может привести к тому, что весь ваш образ станет вульгарным - но этого можно избежать, если придерживаться нескольких простых правил.

Леандра Медин Коэн

Камиль Шарьер

Во-первых, стоит воздержаться от леопардовых тотал-луков: именно переизбыток этого принта часто делает его вульгарным. Гораздо лучше сосредоточить его в какой-то одной вещи. И чем проще она будет, тем лучше. Это может быть даже обычная футболка или топ. Однако эффектнее всего в леопарде смотрится верхняя одежда: "звериное" пальто - вообще почти всегда беспроигрышный вариант. Во-вторых, в случае с леопардом лучше отказаться от соблазнительных силуэтов и откровенных вырезов: вкупе они дадут именно тот эффект, которого мы всеми силами пытаемся избежать. Если вы выбираете леопардовое платье - то пусть оно будет длинным и прямого кроя. Если юбку - то не облегающую мини, а прямую (или даже расклешенную) миди. И, наконец, если вы совсем не уверены в своих стилистических навыках, то лучше ограничиться обувью или аксессуарами. Леопардовые лодочки с простым черным платьем или даже расслабленными джинсами будут смотреться благородно, а не пошло, Равно как и миниатюрная пятнистая сумка, дополняющая классическое бежевое пальто.

thesymbol.ru


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