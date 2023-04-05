Как выглядеть женственно в оверсайз-пиджаке

Оверсайз-жакеты принято ассоциировать с силой и маскулинностью. И неспроста: в 80-е женщины позаимствовали их из мужского гардероба именно для того, чтобы укрепить свои позиции в обществе и выглядеть более серьезно и властно. Но у этого есть и обратная сторона. Именно по этой причине многие девушки побаиваются этого предмета гардероба, считая, что в нем невозможно выглядеть женственно. Мы же готовы поспорить. Жакет, даже самый объемный и "плечистый", может смотреться как угодно - все зависит от стилизации. Рассказываем, как стилизовать его так, чтобы выглядеть максимально женственно.

Красота, как известно, - вопрос пропорций. Поэтому следить нужно в первую очередь за ними. Важно, чтобы объемный пиджак не делал вашу фигуру грузной и квадратной. Для этого объемный крой нужно чем-то компенсировать и уравновесить - например, обувью на каблуках. Ботильоны или классические лодочки отлично справятся с этой задачей. Также объем "верха" можно компенсировать узким и даже облегающим кроем "низа" - например, в виде зауженных брюк, юбки-карандаш или даже леггинсов. Не стоит забывать и о том, что ваш жакет должен гармонировать с естественными пропорциями вашей фигуры - особенно пристальное внимание стоит уделить его длине. Также хорошо сработает контраст маскулинного жакета с подчеркнуто женственными вещами: нарядными юбками, туфлями, балетками, платьями-футлярами и комбинациями. Сработают и правильно подобранные аксессуары: изящные небольшие сумки, акцентные украшения, солнцезащитные очки. И, наконец, не стоит списывать со счетов цветовую гамму наряда: пиджак, даже самый объемный, будет смотреться исключительно женственно в пастельных тонах - например, нежно-розовом.

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