Самая модная и удобная обувь сезона

Совсем скоро весна наступит не только на календаре, но и на улице, и придет время сменить сапоги и теплые ботинки на более легкий вариант обуви. На пике популярности предсказуемо будут балетки - они универсальные, элегантные и очень модные. Если вы привыкли много ходить пешком в течение дня, то у нас для вас хорошие новости. Среди модных трендов этого сезона можно найти еще одну актуальную обувь без каблука, а именно - лоферы.

Более универсальной и комфортной обуви, чем лоферы, не придумать. Туфли на плоском ходу без шнуровки, перекочевавшие в женский гардероб из мужского, вот уже несколько лет не сдают своих позиций в качестве самой популярной обуви межсезонья - и даже смогли заметно потеснить некогда неизбежные кроссовки. Абсолютный мастхэв этой весны - базовые лоферы на толстой подошве. Такая пара прекрасно дополнит брючный костюм, платье или юбку, хотя Miu Miu предлагают носить классические лоферы с юбкой длины миди на низкой посадке. Составляя повседневный образ с лоферами, обратите внимание на любимые сочетания звездных модниц Эльзы Хоск и Хейли Бибер. Свои и без того длинные ноги модели подчеркивают широкими джинсами на высокой посадке и кроп-топами - просто и со вкусом.

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