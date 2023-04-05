5 апреля 2023

5 апреля 2023 17:30

Самая модная и удобная обувь сезона

Совсем скоро весна наступит не только на календаре, но и на улице, и придет время сменить сапоги и теплые ботинки на более легкий вариант обуви. На пике популярности предсказуемо будут балетки  - они универсальные, элегантные и очень модные. Если вы привыкли много ходить пешком в течение дня, то у нас для вас хорошие новости. Среди модных трендов этого сезона можно найти еще одну актуальную обувь без каблука, а именно - лоферы.

Хейли Бибер

Эльза Хоск

Более универсальной и комфортной обуви, чем лоферы, не придумать. Туфли на плоском ходу без шнуровки, перекочевавшие в женский гардероб из мужского, вот уже несколько лет не сдают своих позиций в качестве самой популярной обуви межсезонья - и даже смогли заметно потеснить некогда неизбежные кроссовки. Абсолютный мастхэв этой весны - базовые лоферы на толстой подошве. Такая пара прекрасно дополнит брючный костюм, платье или юбку, хотя Miu Miu предлагают носить классические лоферы с юбкой длины миди на низкой посадке. Составляя повседневный образ с лоферами, обратите внимание на любимые сочетания звездных модниц Эльзы Хоск и Хейли Бибер. Свои и без того длинные ноги модели подчеркивают широкими джинсами на высокой посадке и кроп-топами - просто и со вкусом.

thesymbol.ru


Просмотров: 163

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 682
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 119
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 536
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 035
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 495
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 366
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 594
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 050
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 056
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 278
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье