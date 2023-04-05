Как носить платья и юбки макси в апреле?

Мы уже с нетерпением ждем наступления тепла, когда можно будет не снимая носить летящие юбки м платья макси, сочетая их с удобными вьетнамками и легкими босоножками. И если с открытой обувью еще придется повременить пару месяцев, то макси можно начинать носить уже сейчас. Конечно, в холод вам понадобятся модели из более плотной ткани - шерсти, кожи или трикотажа, а комбинировать их можно с самой разной одеждой и обувью: от кроссовок и пальто до стеганых курток и элегантных ботильонов на каблуке. Рассказываем, как носить длинные платья и юбки ранней весной.

Самое главное - это тепло. Все же в нашем климате рассчитывать на быстрое потепление не приходится. Поэтому советуем задуматься о покупке плотных колготок с добавлением шерсти или даже кашемира: они позволят носить юбки и платья, не испытывая ни малейшего дискомфорта. Далее - верхняя одежда. Она может быть любая. Юбки прямого кроя из трикотажа, кожи или даже шелка здорово смотрятся с тонкими пуховиками - укороченными или совсем длинными. Такой наряд точно не позволит замерзнуть, а если грамотно составить образ, то и выглядеть он будет очень элегантно. Более "традиционная" верхняя одежда подойдет ничуть не хуже: не забывайте о шерстяных пальто и, конечно же, тренчах. Что касается обуви - тут тоже выбор широкий. Если хотите сыграть на контрастах, выбирайте кроссовки или ботинки - "армейские" или хайкеры. Более женственный выбор - ботильоны на каблуке, сапоги или ботфорты с острым или квадратным мысом. В поисках модного вдохновения мы внимательно изучили хроники стритстайла и лучшие идеи собрали в галерее ниже.

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