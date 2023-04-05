5 апреля 2023

5 апреля 2023 12:38

Самые модные цвета обуви сезона весна-лето 2023

То, насколько модной будет считаться пара обуви, определяет не только ее модель и форма, но и расцветка. Конечно, есть классические оттенки - вечные черный и бежевый, которые никогда не выходят из моды. Но кому не хочется хоть иногда разнообразить собственный обувной гардероб чем-нибудь ярким и необычным? Мы, в свою очередь, сориентируем вас во всем многообразии вариантов. Рассказываем про 5 самых модных цветов весны 2023, среди которых вы не найдете привычных нейтральных оттенков.

Розовый

Prada весна-лето 2023

Розовый во всех его проявлениях и оттенках - безусловно тренд сезона. Касается это не только одежды, но и обуви. Обзавестись балетками или туфлями силуэта мэри-джейн в этом "зефирном" оттенке - обязательный пункт программы-минимум для любой модницы весной 2023. Не верите? Взгляните на обувь в коллекциях Prada, Loewe и Versace, среди прочих. "Алиса", включи песню La Vie En Rose!

Сливочный

Bottega Veneta весна-лето 2023

Один из самых модных цветов сезона - оттенок сливочного масла. Чтоы понять, что он из себя представляет, достаточно вспомнить очень специфичный тон этого самого масла. Не желтый и не белый - что-то между. То ли разбавленный бежевым желтый, то ли кипенно-белый, в который капнули немного желтизны. Этот красивый и сложный оттенок в этом сезоне захватил подиумы, не обойдя и обувь. Например, изящные слингбэки Bottega Veneta из плетеной кожи.

Неоновый зеленый

Fendi Resort 2023

Пик популярности Bottega Green остался далеко позади - еще до ухода из Bottega Veneta Дэниела Ли, который сделал этот цвет таким вирусным. Но других оттенков зеленого это вовсе не касается. Например, предельно яркого, "кислотного", который мы видели на многих шоу Недель моды сезона весны лето 2023 - от Prada до Fendi. И пара обуви в этом жизнерадостном оттенке наверняка станет отличным дополнением вашего собственного гардероба.

Кобальт

Proenza Schouler весна-лето 2023

Этот яркий и красивый оттенок синего не мог остаться без внимания дизайнеров в всенне-летнем сезоне. К нему обратились, например, Лазаро Эрнандес и Джек Маккаллоу, стоящие во главе нью-йоркского бренда Proenza Schouler: "дутые" мюли из их весенне-летней коллекции уже разлетелись по виш-листам многих модниц.

Фиолетовый

Loewe весна-лето 2023

"Королевский" цвет тоже не сдает своих позиций: вот уже несколько сезонов подряд он остается одним из самых популярных. В обуви в том числе: взять хотя бы забавные "лодочки Минни Маус" из текущей коллекции Джонатана Андерсона для Loewe.

thesymbol.ru


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