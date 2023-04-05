5 апреля 2023

5 апреля 2023 11:30

Как сочетать юбки и платья с кроссовками?

ALTUZARRA весна-лето 2023

Обувь на высоких каблуках хороша всем, кроме одного: ей откровенно не достает удобства. Мы ценим ее за элегантность и способность добавлять желанные сантиметры к росту - но часто избегаем из-за боязни не выдержать и нескольких часов ходьбы. Из-за этого многие девушки предпочитают платьям и юбкам брюки и джинсы: считается, что они подходят к обуви на плоском хожу гораздо лучше. Но это заблуждение. Платья и юбки не только можно, но и нужно носить с лоферами, балетками и даже кроссовками. На последних мы и сосредоточимся. Рассказываем, как выглядеть гармонично, сочетая такую обувь с женственными платьями и юбками.

Эмили Ратаковски

Хейли Бибер

Так как же их сочетать? Здесь безотказно действует правило: чем объемнее верх - тем массивнее должна быть обувь. Поэтому к оверсайз-платьям и пышным юбкам лучше подбирать ретро-кроссовки в духе 80-х на толстой подошве - такая обувь поможет компенсировать дополнительный объем, который фигуре придает одежда. Второе правило: длина макси красиво смотрится почти с любой обувью. Она имеет свойство вытягивать силуэт и делать его изящнее - а значит, в этом случае обувь не так принципиальна. То же касается и юбки-карандаш: этот изящный крой стерпит сочетание почти с любой обувью - и даже с расслабленно-небрежными кроссовками. Также беспроигрышным будет комбо с юбкой из денима, причем любого фасона: джинса и кроссовки - всегда беспроигрышное сочетание. А вот с мини стоит действовать аккуратно: важно подобрать такую обувь, которая будет не слишком массивной, но при этом зрительно не сделает ноги короче, чем они есть на самом деле.

CHANEL RESORT 2023

ALTUZARRA весна-лето 2023

ZIMMERMANN весна-лето 2023

thesymbol.ru


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