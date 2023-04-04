4 апреля 2023

4 апреля 2023 17:22

5 способов носить тренч, как настоящая француженка

Катрин Денев в фильме

Тренч - незаменимая одежда для межсезонья. И пускай носят классические плащи с поясом по всему миру, у нас в сознании эта вещь плотно ассоциируется с французским стилем. И неспроста. Ведь именно француженки умеют составить с базовым тренчем множество стильных образов - элегантных и расслабленных одновременно. Вот образов жительниц французской столицы, которые стоит повторить этой весной. 

С мини и балетками

Мини-юбка с балетками - большой тренд сезона, который носят не только в Париже, но и далеко за его пределами. Чтобы комбо стало выглядеть действительно по-французски, добавьте к нему топ с высоким горлом, тонкие капроновые колготки и, разумеется, классический тренч белого или серого цвета. 

С узкими джинсами и рубашкой

В отличие от всех остальных модников мира, француженки не отказывались от узких джинсов даже в период их модного "упадка". Если настолько против трендов вы идти не готовы, спешим вас обрадовать - узкие джинсы снова получили право на жизнь на модной арене. Так что добавьте к ним рубашку, ботильоны на каблуке и любимый тренч. Все, ваш французский наряд готов. 

С шортами и сапогами

Француженки, как никто другой, любят необычные контрастные сочетания, вроде шортов и сапог. Дополнить такое комбо достаточно простым верхом - свитером, водолазкой или простой белой футболкой, парой не слишком ярких украшений и вместительной сумкой. В качестве верхней одежды идеально подойдет тренч. 

С трикотажным костюмом

Помимо стиля француженки ценят в одежде уют и удобство. Так что на улицах Парижа вы наверняка встретите модницу в трикотажном костюме и тренче. Костюм может быть однотонным или с принтом, в идеале - с юбкой миди узкого кроя. Здорово дополнить образ смогут клоги, лоферы или даже кроссовки. 

С майкой и трикотажным жилетом

Комбо из хлопковой майки и трикотажного жилета, которое сейчас повсюду носит Хейли Бибер, француженки носили, кажется, всегда. Такой верх здорово под подходит к джинсам, брюкам, а также экстремально коротким шортам и юбкам. Последние закрытый верх уравновешивает и позволяет создать эффектный образ. Обувь выбирайте любую: от балеток Мэри-Джейн до кроссовок. 

thesymbol.ru


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