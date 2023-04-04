Как выглядит самое модное платье макси весна-лето 2023 - ФОТО

Последние годы подиумы сплошь пестрили сложносочиненными вещами: необычный крой, декор и драпировки, пайетки, кристаллы и цветной мех. Смотрелось все это безусловно очень эффектно, однако в новом сезоне нам однозначно требуется что-то новое. И вместо того, чтобы придумать что-то еще более замысловатое, дизайнеры решили пойти от обратного и взять курс на простоту. Однотонные ткани, простые силуэты - вот главный тренд 2023 года. И воплотился он, в первую очередь, в изысканных минималистичных платьях макси.

Простые, универсальные, неприхотливые в стайлинге - настоящее воплощение фразы "все гениальное просто". Сделайте ставку на минимализм и функциональность. Никакого лишнего декора или драпировок - у этих платьев прямой, приталенный или А-силуэт и нейтральная цветовая гамма: все оттенки белого и бежевого, серый, черный или пастель. Что касается тканей - здесь вариантов предостаточно. Prada и 16 Arlington выбрали для минималистичных макси блестящий атлас, Max Mara - лен, а Peter Do - трикотаж. К таким моделям действительно легко найти подход. В пару к ним выбирайте модные высокие сапоги с широким голенищем или казаки, а в качестве верхней одежды лучше отдавать предпочтение таким же минималистичным пальто. Когда потеплеет, достаточно будет всего лишь пары кожаных сандалий или мюлей. И помните, чем меньше, тем лучше.

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