Летние брюки: тренды лето-2023 - ФОТО

Брюк в гардеробе много не бывает. И даже в теплое время года, когда мы преимущественно носим юбки и платья, хотя бы несколько пар трендовых брюк стоит иметь под рукой. Но как выбрать всего несколько из всего многообразия трендов? Мы облегчили вам задачу и нашли 3 главных фасона брюк лета 2023.

Широкие

Выбирая брюки, стоит задумываться не только о трендах, но и о практичности, поэтому главным маст-хэвом летнего сезона остаются очень широкие брюки. Они, в отличие от облегающих моделей, образуют воздушную прослойку между тканью штанин и ногами, что обеспечивает лучшую терморегуляцию, и вам не становится жарко. А если выбрать широкие брюки на высокой посадке, они еще и визуально удлинят ноги и сформируют красивый силуэт.

Карго-парашюты

Еще один тренд - карго-парашюты. От привычных карго, которые мы не снимая носим уже третий сезон, они отличаются очень(!) свободной посадкой и более длинными и широкими штанинами, также вместо классической брючной застежки у них чаще встречаются завязки или затягивающиеся резинки. "Парашюты" гораздо универсальнее, чем могут показаться на первый взгляд: носить их можно и с хлопковыми футболками, и соблазнительными топами и даже с блузами и рубашкам.

Клеш

Этот фасон вернулся на модную арену еще пару сезонов назад, однако к нему продолжают относиться с опаской. И очень зря, ведь клеш - очень эффектный и практичный тренд, который легко станет частью десятков модных образов. Для большего эффекта советуем сочетать такие брюки с обувью на каблуке или танкетке - и эффект бесконечных ног обеспечен.

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