Главные тренды моды весна 2023 - ФОТО

Ихотя пока в это сложно поверить, весна уже наступила. Солнечный день постепенно увеличивается, и на смену растаявшему снегу рано или поздно придет свежая зелень. Так что прямо сейчас - идеальный момент, чтобы познакомиться с трендами наступившего сезона. В этом процессе может возникнуть масса вопросов. Что вообще носить весной 2023? Как собрать гардероб на сезон, чтобы точно быть в тренде? Какая верхняя одежда будет самой модной: пальто, тренч или состаренная кожаная куртка? Какую обувь выбрать в наступающем сезоне? Какие пальто будут в моде сейчас и не выйдут из нее в ближайшие сезоны? Какие сумки окажутся самыми модными в 2023 году? Какие платья весны 2023 будут не только самыми красивыми, но еще и сделают из вас настоящую звезду стритстайла? Неужели в этом сезоне единственная модная длина юбки - это макси? И почему вдруг все стали носить приталенные и укороченные жакеты вместо объемных?

Мы собрали все, что знаем об основных тенденциях моды весны 2023 - и составили самое подробное руководство к действию. Настоящий универсальный гид, который подробно и обстоятельно расскажет, что, как, а главное где нужно покупать в новом сезоне. Наш дайджест по основным трендам будет пополняться каждую неделю - чтобы не упустить ничего самого модного и актуального. В нем вы найдете лучшие практические советы от редакторов The Symbol, которые помогут собрать идеальный гардероб на сезон весна-лето 2023

Облегающие платья-футляры - самый модный силуэт весны 2023

Мы уже привыкли к тому, что мода меняется с невероятной скоростью, когда вчерашние антитренды (или просто давно забытые вещи) возвращаются к нам в статусе модных. Этой весной нас ожидает модный камбэк не только скинни-джинсов и балеток с ремешком, но и платьев-футляров. Все началось еще прошлой весной, когда в списке трендов оказалась юбка того же фасона, а спустя год волна популярности дошла и до платьев. Рассказываем, как выбрать и как носить платье-футляр весной 2023.

Этой весной носите украшения в форме сердечек

Чтобы всегда выглядеть стильно, совершенно не обязательно иметь много одежды. Порой достаточно одной яркой детали, чтобы образ заиграл совершенно по-новому. Роль этой детали чаще всего выполняют аксессуары и украшения. Среди текущих трендов можно найти множество интересных вариантов, однако в преддверии 14 февраля мы рекомендуем обратить внимание на украшения в форме сердец. Подвески, чокеры, сережки - все, что угодно, главное, чтобы они были украшены крупными сердцами.

Обувь на танкетке - самая модная весной 2023

Едва ли вы удивитесь, прочитав в очередной раз о том, что мода циклична. И все же позволим себе в очередной раз зафиксировать эту мысль. Проходя разные этапы, мода рано или поздно возвращается в исходные точки - даже если порой кажется, что тот или иной тренд ни при каких обстоятельствах не может к нам вернуться. Поэтому все вещи, которые выходят из моды, не исчезают из нее бесследно - рано или поздно они приходят повторно. Еще прошлой весной такое возвращение случилось у обуви на танкетке. Еще совсем недавно признанная антитрендом, она снова стала популярна. В этом нет ничего удивительного: дизайнеры который сезон ищут баланс между удобством и стилем. А танкетка - это самый настоящий компромисс для тех, кто не любит обувь на плоском ходу, но и на высокие шпильки решиться не готов. Именно поэтому год спустя этот тип каблука по-прежнему на пике популярности.

Теплая шапка - все еще главный аксессуар

Весна все ближе, но как бы сильно нам ни хотелось поскорее убрать все атрибуты холодного сезона в глубину шкафа, ближайшие два (а то и три) месяца нам придется провести в пальто, сапогах и, конечно же, шапках. Пока окончательно не потеплеет, головной убор остается не только (и не столько) вариативным дополнением к образу, но и настоящей необходимостью. В шапке гораздо меньше вероятность простудиться, да и волосы скажут вам "спасибо": все же низкие температуры пагубно воздействуют на здоровье кожи головы и волосяных луковиц. Правда толстые шапки крупной вязки из шерсти темных оттенков весной носить совсем не хочется. Здесь на помощь придут модели пастельных оттенков - они куда лучше подходят под весеннее настроение, и при этом все также хорошо греют.

Серые брюки станут хитом этой весны

Когда мы выбираем брюки, помимо дизайна, комфорта и соответствия последним тенденциям, мы как правило обращаем внимание на их универсальность. Ведь даже при соотвествии первым трем критериям от брюк будет мало пользы, если оденете вы их один раз за год (а то и за всю жизнь). К счастью, среди текущих весенних трендов нашлась модель, которая подойдет для любого случая, впишется в любой гардероб и точно никогда не выйдет из моды. И дело тут не в крое брюк и даже не в посадке, а в цвете. Этой весной советуем остановить свой выбор на модели серого цвета: такие брюки будут не менее универсальными, чем привычные черные, но при этом не будут выглядеть слишком скучно.

Самые желанные кроссовки сезона

Пускай в наших гардеробах прочно укрепились классические лоферы и романтичные балетки, едва ли они смогут соревноваться за звание самой комфортной обуви с кроссовками. Последние остаются повседневной униформой модниц по всему миру - меняются только трендовые модели. Если еще пару сезонов повсюду были громоздкие Balenciaga Triple S, то в 2023 году мы уже едва ли их увидим: ugly sneakers окончательно отжили свое и благополучно перешли в разряд антитрендов. За звание самой модной пары могли побороться несколько моделей, однако звездные модницы уже определились со своим фаворитом. И это классическая пара Adidas Samba.

Самая модная юбка весны 2023 - макси

Весна наконец-то наступила, а значит скоро придет время сменить шерстяные брюки и термобелье на юбки и платья. Главным критерием выбора в этом сезоне станет длина - юбки макси вырвались далеко вперед за звание главного тренда весны. Эта женственная модель появилась в коллекциях самых разных дизайнеров, так что даже если вы не привыкли носить длинные юбки и платья, из всего многообразия вам наверняка удастся выбрать именно то, что идеально подойдет именно вам. Рассказываем, на что обратить внимание при выборе.

Самые модные браслеты сезона

Силу украшений никогда не стоит недооценивать: именно эти аксессуары способны украсить образ, до неузнаваемости преобразить его или, наоборот, безнадежно испортить. Этой весной помимо винтажных сережек и очень крупного жемчуга, большой популярностью пользуются массивные браслеты. Они пришли на смену минималистичным "теннисным", которые были так популярны в прошлом сезоне. Крупные браслеты, закрывающие все запястье еще в 70-х предложила носить культовый дизайнер украшений Эльза Перетти. Ее браслеты Bone, которые она создала для Tiffany & Co. были распроданы в первый день представления коллекции и вот уже почти 50 лет остаются одними из самых популярных украшений, выпускаемых ювелирным Домом.

Панама - все еще самый трендовый головной убор весны 2023

Весна - это, пожалуй, единственное время, когда головной убор служит скорее стильным аксессуаром, нежели серьезной необходимостью. На улице уже достаточно потеплело, чтобы отказаться от шапки, но солнце еще не такое сильное, чтобы от него было необходимо защищать голову. Впрочем, это совсем не повод отказываться от головных уборов весной, тем более, что в новых коллекциях дизайнеров нашлось такое количество стильных вариантов. Среди главных фаворитов - панамы.

Яркая акцентная обувь - тренд сезона весна 2023

Весна - время обновления, когда всего нового и свежего хочется с удвоенной (если не утроенной) силой. Поэтому сейчас мы как никогда часто ищем способы обновить гардероб эффектно, но отделавшись, как говорится, "малой кровью" - без больших усилий и ущерба для бюджета. Беспроигрышный прием в этом смысле - расстановка ярких акцентов. Осуществить ее предлагаем с помощью обуви: именно она обычно становится центром всего образа - а уж тем более если ваши туфли или ботильоны окрашены в яркие оттенки. Тем более что дизайнеры предлагают как никогда много опций.

Джинсовые платья - самые модные весной 2023

Весна - время переодеваться из свитеров, шерстяных брюк и термобелья в платья. И если летящие сарафаны и невесомые шелковые комбинации мы наденем еще не скоро (впрочем, для последних есть особый лайфхак), то модели из более плотных тканей как нельзя кстати придутся ранней весной. Среди популярных материалов - кожа и трикотаж, однако в этом сезоне мы советуем присмотреться к платьям из денима.

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