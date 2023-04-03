3 апреля 2023

3 апреля 2023 18:04

Яркий шарф спасет образ (и настроение) в самую серую погоду

Грамотно подобранные аксессуары способны преобразить любой, даже самый банальный образ. Зимой и ранней весной таким аксессуаром имеет все шансы стать шарф, без которого не обойтись в холодную погоду. А в ярком оттенке он поможет раскрасить даже самые серые будни. Во всех смыслах: как мы знаем, межсезонье в наших широтах не может похвастаться многообразием красок. Рассказываем, как носить яркие шарфы так, чтобы выглядеть по-настоящему стильно.

С total black

Самый просто и очевидный вариант - сочетать яркий шарф с черным тотал-луком. В этом случае черная одежда выступит своего рода холстом, на котором вы легко сможете расставить цветные акценты. На таком фоне любой оттенок будет смотреться уместно и будет выделяться еще ярче.

В тон

Еще один способ - подобрать шарф в тон одежде. При этом вовсе не обязательно собирать монохромный лук: аксессуар может "рифмоваться" только с какой-то одной вещью в образе. Любителям более сложных модных экспериментов предлагаем еще немного усложнить задачу, подобрав многоцветный шарф - например, в летку или в полоску. В таком случае можно подобрать один цвет, сочетающийся с каким-нибудь предметом одежды - скажем, курткой или пальто.

Со спокойными оттенками

Еще один безопасный вариант - сочетать яркий шарф с универсальными базовыми оттенками вещей - например, бежевым или серым. Они работают так же, как черный - в качестве фона, который стерпит все. Но будут смотреться не так контрастно.

На контрасте

Прием для продвинутых модниц, которые в совершенстве владеют всеми тонкостями колористики: можно сочетать и контрастные яркие оттенки друг с другом. Но предварительно советуем взглянуть на удачные референсы из хроник стритстайла: они помогут понять, какие тона лучше всего гармонируют.

thesymbol.ru


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