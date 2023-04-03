3 апреля 2023

3 апреля 2023 14:50

5 модных платьев-карандашей, которые мы будем носить всю весну и лето

Courrèges весна-лето 2023

Анализ последних трендов показывает: дизайнеры устали от оверсайза и теперь решили сделать ставку на максимальную женственность и элегантность. В моду вновь возвращаются давно забытые приталенные жакеты, облегающие ногу брюки и, конечно же, платья-карандаши. Все началось еще прошлой весной, когда в списке трендов оказалась юбка того же фасона, а спустя год волна популярности дошла и до платьев. Рассказываем, как выбрать и как носить платье-карандаш весной и летом 2023, чтобы выглядеть стильно. 

Carolina Herrera весна-лето 2023

Hermès весна-лето 2023

Платье-карандаш по праву считается одним из самых женственных фасонов. Оно подчеркивает все изгибы фигуры, но при этом никогда не выглядит вызывающе благодаря достаточной длине. Она, к слову, должна быть строго до нижней границы колена или на пару сантиметров длиннее. Более короткая юбка может "резать" рост, а более длинная стеснять движения при ходьбе - все же крой достаточно узкий. Что касается верха - здесь выбирайте вариант, который по душе вам. Платье может иметь американскую пройму (она же вырез халтер), широкие или тонкие бретели и даже рукава небольшой длины. Модели с длинным рукавом советуем оставить на осень: за один сезон тренд все равно не утратит своей актуальности. Вариантов стилизации масса: в офис носите футляры с классическими лодочками и жакетом (в идеале - "мужским", он обеспечит эффектный контраст), на прогулку с балетками, а на вечеринку - с босоножками на высоком каблуке и любимой сумкой. И будьте уверены: платье-карандаш - одна из самых полезных инвестиций в гардероб в этом сезоне. 

Charuel, 14 990 руб.

Alberta Ferretti, 210 210 руб. (Кашемир и Шелк)

Valentino, 182 000 руб. (ЦУМ)

Love Republic, 4 199 руб.

Rinascimento, 5 490 руб. (СТОКМАНН)

thesymbol.ru


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